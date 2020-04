Mladu pjevačicu Camilu Cabello, vlasnicu velikih hitova poput 'Havana', 'Señorita' ili 'Never Be the Same', fotografi prate u stopu, pa im nije promaknula njezina šetnja s mamom Sinuhe

Glazbenica koja je nakon odlaska iz all girl pop benda 'Fifth Harmony' započela sjajnu samostalnu karijeru otkako je globalna pandemija koronavirusa paralizirala svijet više nimalo ne mari za glamur. Baš poput drugih slavnih kolegica, lijepa pjevačica rođena na Kubi, ne izlazi iz casual izdanja koja joj baš odlično pristaju. Tamnokosa zvijezda prošetala se u društvu svoje mame Sinuhe Estrabao u kratkom crvenom topu koji je otkrio njezin vitki struk upotpunivši look lepršavim ljetnim hlačama cvjetnog uzorka i japankama.

Bez šminke i s raspuštenom kosom Camila je izgledala poput tinejdžerice, a dogodio joj se u žurbi i simpatičan modni gaf: obula je različite japanke

Glazbenica se nedavno požalila što je svojoj mami dopustila da joj skrati šiške objavivši na Instagramu kako nije bila zadovoljna rezultatom.

I Camila se sa svojim dečkom Shawnom Mendesom pridružila brojnim glazbenicima koji su u subotu 18. travnja nastupili na virtualnom koncertu pod nazivom 'One World: Together at Home'. Riječ je o inicijativi glazbene zvijezde Lady Gage koja je ovim koncertom odlučila odati priznanje zdravstvenim radnicima u borbi protiv koronavirusa, ali i dodatno podići svijest o pandemiji.