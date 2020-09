Pokušaj Lidije Bačić da bude čedna nije uspio, ali ništa čudno jer njezin modni izričaj čisti je minimalizam - što manje krpica, to bolje

Na snimanju pjesme za CMC festival Lidija Bačić pojavila se u najužoj i najkraćoj haljini koju je uspjela pronaći i istaknula atribute. No pokušaj da bude čedna ipak nije uspio jer su obline bile u prvom planu

CMC festival pokušat će se održati ove godine, samo neka paze da ne bu preveselo, a da bi moglo biti, pokazala je Bačićka mašući svojom dugom kosom na njegovom predstavljanju. OK, koliko vidimo po slikama, srećom nema nikog blizu nje…

Njezin pokušaj da bude čedna nažalost nije uspio. Ništa čudno za nju jer njezin modni izričaj čisti je minimalizam - što manje krpica, to bolje.

Bačićka nije baš ni od uzoraka, što je isto pohvalno jer bi to moglo krenuti na loše, a stas i atributi onda ne bi dolazili do izražaja. A to njezino isticanje atributa ne treba previše naglašavati, pa zato su tu – da ih se pokazuje.