Poklanjamo knjige povodom velikog proljetnog popusta u Školskoj knjizi

Prelistajte katalog i pronađite dječje knjige za svaku dob, knjige za roditelje, igračke, darove i još mnogo toga na posebnim popustima!

Za one najmlađe pripremljene su slikovnice prilagođene njihovoj dobi u kojoj se razvijaju vid, sluh i opip. Kvalitetu serije Moje prve slikovnice s izraženim kontrastima prepoznalo je i Hrvatsko čitateljsko društvo koje potiče uporabu tih slikovnica u kampanji Čitaj mi.

Prelistajte katalog s posebnim popustima na više od 500 dječjih knjiga i igračaka razvrstanih prema dobnim skupinama kako biste lakše pronašli ono što vas zanima. Bez obzira na to tražite li dar za posebnu prigodu, knjige za nezaboravnu zabavu (i zabavno učenje) ili priručnike za roditelje, u bogatoj ponudi Školske knjige pronaći ćete sve što vam treba.

Što proljeće donosi ljubiteljima knjige? Prekrasno vrijeme za čitanje! U parku, ispod omiljenog stabla ili na izletu u prirodu. Za poletno proljetno raspoloženje pobrinula se Školska knjiga velikom kampanjom kojom promiče zaljubljenost u čitanje. Da bi knjige bile što dostupnije, a proljetna radost čitanja veća, u svim knjižarama Školske knjige pronađite velike popuste na naslove za djecu, mlade i roditelje, i to do 60 posto!

Djecu u dobi od tri do pet godina oduševit će Moja prva kutija za alat , interaktivna slikovnica za razvoj motoričkih vještina u kojoj će s pomoću priloženog alata naučiti lako i jednostavno zakucati čavao, zategnuti maticu ili ispiliti dasku. Pravi izazov za njih će biti Velika knjiga kukaca , raskošan vodič obogaćen zabavnim igrama s pomoću kojega će upoznati i zavoljeti često zastrašujući svijet kukaca.

Za sve željne putovanja oko svijeta izvrstan je izbor bogato ilustrirani Atlas pustolovina, ovjenčan nagradom John Downing za najkvalitetnije materijale pogodne za poticanje čitanja te za primjenu u nastavi. Male ljubitelje životinja i prirode oduševit će prekrasno ilustrirana i nagrađena Putovanja koja prikazuju veličanstvene seobe životinja. Posebna je poslastica glazbena slikovnica Četiri godišnja doba s pomoću koje se mogu slušati glazbeni ulomci Vivaldijeva djela.

U dobi od devet do dvanaest godina, kad se razvijaju samostalnost, disciplina i logika, već se naveliko čita, od udžbenika i lektire do megapopularnih dnevnika kao što je Tom Gates. Taj serijal priča o dječaku koji u vlastiti dnevnik bilježi svoje svakidašnje zgode i nezgode obožavaju čitati djeca diljem svijeta. Veliko zanimanje čitatelja te dobi izaziva Velika knjiga istraživača, prva knjiga s prizorima proširene stvarnosti u Hrvatskoj, a popularni su i naslovi koji mogu olakšati učenje zahtjevnih predmeta poput matematike, fizike i kemije. Uz izdanja Školske knjige ni to nije bauk.