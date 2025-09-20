PIVO, DINDRLICE...

Pogledajte spektakularno ozračje na otvorenju ovogodišnjeg Oktoberfesta

  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu
  • Oktoberfest u Münchenu

E. K.

20.09.2025 u 19:34

Dobra atmosfera vladala je i na ovogodišnjem otvaranju 190. izdanja tradicionalnog festivala piva i zabave Oktoberfest u bavarskoj metropoli Münchenu. Ovogodišnje izdanje festivala trajat će od 20. rujna do 5. listopada 2025. Inače, Oktoberfest službeno je započeo u podne kada je gradonačelnik Münchena zabio slavinu u prvu bačvu piva uz povik 'O'zapft is!' što znači 'Otvoreno je!'. Inače, Oktoberfest je prerastao u najveću pučku festu na svijetu, veliku turističku atrakciju koja privlači oko šest milijuna posjetitelja godišnje.

popularno iz rubrike

MUDRA INVESTICIJA

MUDRA INVESTICIJA

Ovi kompleti iz Zare idealni su za dane u kojima ne znate što biste odjenuli
zdravlje srca

zdravlje srca

'Test palca' viralni je hit, ali nije dijagnoza: Kardiolozi objašnjavaju što doista pokazuje
VIŠE ŠTETE, NEGO KORISTI

VIŠE ŠTETE, NEGO KORISTI

Evo što se može dogoditi ako čistite uši pamučnim štapićem

najpopularnije

Još vijesti