Počelo je zimsko računanje vremena, a stručnjaci napominju da pomicanje sata može loše utjecati na naše zdravlje

U nedjelju 25. listopada u 3 sata završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag. Sat se u svijetu prvenstveno pomiče zbog uštede energije te radi lakšeg izvršavanja svakodnevnih poslovnih obaveza i normalnog funkcioniranja ljudi. No koliko je ta promjena zapravo zdrava za naš organizam? Iako ćemo spavati jedan sat duže, pomicanje sata može imati negativne posljedice na zdravlje, na što stalno iznova upozoravaju i znanstvenici i liječnici

Satovi se dva puta godišnje pomiču od 1996. godine, kada je to postalo obavezno zakonskim odredbama Europske unije, a u Hrvatskoj od 1983. godine, no iz Komisije tvrde kako je riječ o zastarjelom načinu uštede energije primjenjivanim tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata te tijekom naftne krize 70-ih godina prošlog stoljeća. I dok je ušteda energije koja se postiže pomicanjem sata neprimjetna, stručnjaci tvrde da pomicanje sata može uzrokovati dugoročne zdravstvene probleme, osobito kod djece i starijih.

Europska komisija još je 12. rujna 2018. predložila ukidanje polugodišnjeg pomicanja sata za cijelu Europsku uniju u 2019., no to se prolongiralo za 2021., a zemljama članicama prepušteno je da odluče hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena.

Tegobe koje možete očekivati prelaskom na zimsko računanje vremena zasigurno su pospanost, manjak koncentracije, glavobolja, srčani problemi i povećana opasnost od moždanog udara, problemi s viškom kilograma, neispavanost, malaksalost, nagli pad raspoloženja, pa čak i depresija.

Specijalistica javnog zdravstva, doktorica Ana Puljan iz Odjela za promicanje zdravlja u zavodu Dr. Andrija Štampar istaknula je za tportal kako ovakva vremenska promjena nije ni zdrava ni prirodna.

'Svaka promjena utječe na nas. Nakon nekog vremena prilagodimo se, ali naš je organizam oduvijek fiziološki prilagođen na principu svjetlo-mrak. Tijekom noći naše tijelo luči važan hormon - melatonin, a on je povezan sa svim drugim fiziološkim procesima. Kada se on poremeti, poremeti se i zdravlje, najčešće kardiovaskularno zdravlje. Ono što mnogi ne znaju jest činjenica da se čovjek u nedostatku sna, što je posljedica poremećenog lučenja melatonina, puno češće deblja, odnosno ako želimo sačuvati liniju, potreban nam je san. Postoje neka istraživanja koja pokazuju da se prvi ponedjeljak nakon pomicanja sata povećavaju šanse od srčanog udara za 25 posto. To se događa zbog stresa, poremećaja bioritma i melatonina', upozorava dr. Ana Puljan.

Jake i učestale glavobolje

Iako ćemo prelaskom na zimsko računanje vremena dobiti dodatni sat sna, svaka promjena, pa i ona koja se na prvi pogled čini kao pozitivna, utječe na naš bioritam i potrebno je određeno vrijeme da se tijelo privikne na promjenu. Kod osoba koje pate od vrste glavobolje cluster, rijetkog, ali iznimno bolnog poremećaja, zabilježene su pojačane glavobolje u listopadu.