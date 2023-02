Ako postoje savršene cipele, onda imaju njegov potpis: Brend Gianvito Rossi s razlogom je opsesija žena, glumica i kraljica

'Ljudi ne plaćaju da bi patili. Ako je neudobno, to se ne može nazvati luksuzom', odlučno kaže Gianvito Rossi, dizajner koji stoji iza cipela što osvajaju izgledom i udobnošću. Ovaj Talijan utjelovljenje je istinske elegancije, bezvremenskog dizajna prožetog udobnošću i protkanog tradicijom. Klijentela koju privlači je impresivna – samo neke od brojnih su kraljice Rania i Letizia, princeza od Walesa, Gigi i Bella Hadid te Kendall Jenner. Čini se da ovaj dizajner u rukama drži formulu savršene cipele pretočene u poslovni model vođen načelima kvalitete od kojih ne odstupa ni pod koju cijenu

Gianvito Rossi odrastao je uronjen u zanat izrade cipela - otac mu je bio Sergio Rossi, poznat kao perfekcionist po pitanju izgleda i udobnosti obuće, a njegove cipele nastaju u Italiji, u kojoj se najmekša koža, antilop i teleća dlaka po pravilima tradicionalne ručne izrade pretvaraju u bezvremenski i prije svega nosiv dizajn.

Svoj istoimeni brend ženskih cipela Gianvito Rossi osnovao je 2006. godine i redefinirao estetiku cipela, pretvarajući je u nešto moderno, jednostavno i elegantno. Njegove kreacije, koje nose najljepše žene svijeta, od kraljica do holivudskih zvijezda, sofisticirane su, senzualne, ženstvene i rođene za to da istaknu ljepotu. Tijekom godina rada dizajner je uspio zadržati svoj suvremeni glamurozni stil kojem je teško odoljeti.

U rujnu 2022. Kim Kardashian objavila je na Instagram Storyju 17 pari njegovih salonki - u svim bojama. Na drugom kraju svijeta Kate Middleton je viđena kako nosi cipele Gianvito 105, jedan od najklasičnijih modela brenda, i to prilikom više službenih angažmana. Ovaj dizajner privlači impresivnu klijentelu, uključujući kraljicu Raniju, Gigi i Bellu Hadid i Kendall Jenner, a Rossijeve obožavateljice s A-liste su i Gwyneth Paltrow i Nicole Kidman. Jedan od njegovih najpoželjnijih dizajna, salonke Plexi, nosile su brojne slavne osobe, izdvojimo samo Amal Clooney i Meghan Markle.

Doista, čini se da slavne dame istančanog stila kupuju cipele na jednom mjestu i da je Rossi stvorio kult sa sljedbenicama koje obožavaju njegove modele. 'Stvar je u kontinuiranom proučavanju i pedantnom istraživanju kako bi se postiglo savršenstvo. Volim reći da pravi luksuz u cipelama leži u užitku obuvanja', ističe dizajner.

Arhitekt Mies van der Rohe popularizirao je izraz 'manje je više'. Naravno, govorio je o zgradama, ali njegova maksima također prikladno opisuje stil koji stoji iza dizajna Gianvita Rossija. U samo nekoliko godina otkako je pokrenuo brend, Rossi, sin legendarnog dizajnera Sergia Rossija, postao je kreator luksuznih cipela koje su izbor točno određene vrste žena - uspješnih, sofisticiranih i dovoljno samouvjerenih da nose nenametljivu obuću. Možda zvuči pretenciozno usporediti dizajnera cipela s modernističkim arhitektom, ali obojica pristupaju svom poslu kroz istu prizmu, odbacujući sve sladunjavo, barokno ili pretjerano kićeno. Umjesto toga favoriziraju jednostavnost oblika koja se približava racionalnom idealu ljepote. Za Van der Rohea to je značilo vrhunska remek-djela načinjena od stakla i čelika. U Rossijevu slučaju cipele su destilirane do svoje suštine, lijepo uravnotežene i bez viška koji često karakterizira žensku obuću.

Rossi je neupadljiv i graciozan, skroman do točke povremene samozatajnosti, ali istaknuto strastven u ljubavi prema ljepoti, svom procesu kreiranja i ženama za koje dizajnira. A njegovi kupci uzvraćaju mu uz žar koji je, čini se, iznenadio i njega samog. Cipele umjesto kockica Lego Gianvito je bio pod utjecajem svoga oca i prije nego što je prohodao. 'Kuća nam se nalazila na vrhu očeve tvornice, što je za mene bila neka vrsta igrališta', objašnjava danas 56-godišnji dizajner. 'Cipele, potpetice, koža… bile su mi poput kockica Lego. Bile su mi poput igračaka', dodaje. Mogao je imati sasvim drugačiji početak i odskočnu dasku s obzirom na to tko mu je bio otac. Međutim 2006. godine potpuno samostalno krenuo je na putovanje modnim svijetom i brzo se proslavio cipelama koje spajaju udobnost s visokim stilom, a njegove sandale s petom pojavljivale su se na stopalima brojnih slavnih osoba.

Rossi je prodaju očeve tvrtke 2005. godine doživio kao iznenadnu potvrdu toga da nije samo rođen u poslu s cipelama, već da je izrada obuće njegov životni poziv. 'Bio je to prvi put da sam se u životu našao bez cipela oko sebe', kaže Rossi. 'Ponekad, kada nešto imaš oduvijek, ne razmišljaš o tome koliko ti to znači. Ali onog dana u kojem to izgubiš, shvatiš - i shvatio sam da su cipele zapravo moj život i način izražavanja. Zbog toga sam odmah poželio pokrenuti svoju liniju', kaže Rossi mlađi te je dvije godine kasnije osnovao brend koji nosi njegovo ime. Sergio je otvorio tvornicu obuće 1951., sada bazu Rossijeva brenda. Nakon što je 25 godina radio s ocem Gianvito je odlučio samostalno se okušati u tome. Unatoč tome što je diplomirao sociologiju i političke znanosti, od malih nogu znao je da je predodređen za stvaranje cipela - za njega je to oblik samoizražavanja.

Nakon što je grupa Kering preuzela marku Sergio Rossi 2005., nije bilo veliko iznenađenje kada se nedugo poslije Gianvito otisnuo u solo vode. U prvih deset godina potpuno se etablirao u industriji, stekavši vjerne slavne obožavateljice. Kvaliteta prije svega U mirnom gradu San Mauro Pascoli nalazi se tvornica dizajnera cipela u kojoj čarobne ruke njegovih majstora oživljavaju potplate, spajajući udobnost i bezvremenski stil. 'Ljudi ne plaćaju da bi patili', kaže on. 'Ako je neudobno, to se ne može nazvati luksuzom', odlučno tvrdi Rossi.

Odrastao okružen cipelama, pripisuje zasluge svom ocu za to što je naučio osnove tog zanata. 'Smatram se vrlo sretnim jer sam od njega imao priliku naučiti sve o tom procesu. Poklanjao je veliku pažnju dizajnu i uvijek je nastojao postići savršenu siluetu, a upravo je to doista najveća lekcija koju sam naučio od njega', rekao je za Arab News.

Njegova supruga i dvoje djece također igraju ključne uloge u tvrtki, čineći ovaj brend suštinski talijanskom obiteljskom tvrtkom. Otvoreno kaže da mišljenje njegove supruge ima veliko značenje za njega. ‘Moja žena je za mene dio toga - uvijek razgovaram s njom, pokazujem joj cipele, pitam bi li to nosila. Uvijek me savjetuje, a sada to radi i moja kći. One kažu da ili ne, a ja slušam', ističe Rossi. Od 2019. dizajnira i za muškarce. 'Da, konačno mogu isprobati svoje cipele! Znatno je to drugačije jer su žene sklonije eksperimentiranju u odijevanju, a muškarci su konzervativniji. Čak i uz tenisice, prostor za dizajniranje je ograničen ako želite napraviti nešto dugotrajno. Skupina modernih muškaraca postaje sve šira, ali u smislu pravila, osjećam da su stroža', kaže.

Njegovu tvornicu ispunjavaju beskrajne role najkvalitetnije kože i tkanina u prostoriji s materijalima, čekajući svoj red da se pretvore u bezvremenske komade obuće. Sam Rossi objašnjava put koji prolazi svaki par cipela s njegovim potpisom, od dizajna do istraživanja i razvoja kao zadnjeg koraka, koji određuje konačni oblik i veličinu svakog proizvoda, prije ručnog sklapanja materijala. Čitav proces zahtijeva najmanje 60 koraka. Na njujorškoj Aveniji Madison debitirao je u ljeto 2015., a brend je tada bio relativno nov dodatak na odjelima luksuznih robnih kuća koje u ponudi imaju cipele. Ipak, odaziv je bio odličan i reakcija kupaca premašila je očekivanja. Sofisticirane, seksi i udobne cipele privukle su žene, a osvojila ih je kombinacija kvalitete izrade i estetike dizajna. Još 2016., kada mu je širenje bilo na samom početku, Gianvito Rossi se smatralo najbrže rastućim novim brendom cipela u posljednjih nekoliko godina.

Jačanje maloprodaje Prvi prodajni salon brenda, koji se prostire na 130 kvadrata, otvoren je 2008. u povijesnoj palači Bagatti Valsecchi iz 19. stoljeća, smještenoj u zlatnom trgovačkom trokutu grada. Koncept uređenja razvijen je s milanskom arhitekticom Patricijom Urquiolom, s kojom se Rossi udružio i prilikom renoviranja prošle godine. Naime upravo je preuređenje originalne Rossijeve trgovine odraz njegove privlačne estetike.

Sam dizajn trgovine spaja ključne linije s vijugavim površinama, u rasponu od okruglih stolova od oniksa i metalnih polica do baršunastih sofa i kožnih fotelja. A prilikom uređenja korištena je prepoznatljiva prigušena nijansa puderastoružičaste, dizajneru i dalje omiljene nijanse. Rossi ističe da je cilj preuređenja bio ponuditi gostoljubivo i toplo okruženje kroz modernost, koja ponekad, kako kaže, može biti pretvrda ili hladna. Preuređenje njegove prve trgovine predstavlja najnoviji u nizu projekata usmjerenih na povećanje prisutnosti tvrtke u maloprodaji. Prije toga, u studenom prošle godine, otvorio je prodajni prostor u Harrodsu te niz trgovina na Bliskom istoku i u Kini.

'Mislim da smo dosegli točku u kojoj možemo premjestiti fokus na novo otvaranje trgovina, a Bliski istok je bez sumnje sjajna prilika za nas', kaže Rossi. Uslijed tih aktivnosti brend je predstavio prodajne salone u Dubai Mallu i Place Vendôme Mallu u Dohi, a novu godinu započinje otvorenjima u Rijadu i Turskoj. U Kini je otvoren dućan u trgovačkom centru SKP Beijing, a prije toga i u Chongqingu i Chengduu. S Bliskim istokom dizajner je počeo koketirati još 2019., kada je stvorio ekskluzivnu capsule kolekciju samo za to područje. 'Uvijek me zabavlja ideja stvaranja nečeg posebnog za moje najvažnije partnere i osjećam se stimulirano idejom da to radim za klijente s Bliskog istoka. Ovdje je tako glamurozna društvena scena, a izlasci su važna aktivnost, pa smo ženama na tom tržištu htjeli dati nešto posebno', rekao je dizajner za Harper's Bazaar 2019. godine.

Označeni kao ključni za rast tvrtke, Bliski istok i Azija još uvijek su tek drugi i treći na ljestvici tržišta s najboljim rezultatima za poslovanje tvrtke. Kako navodi sam Rossi, SAD, u kojem je ovaj brend cipela otvorio svoju prvu samostalnu trgovinu 2015., još uvijek uvjerljivo drži vodstvo u tome. Osim navedenih lokacija, ima trgovine u Rimu, Parizu, Monte Carlu, Londonu, New Yorku, Miamiju, Los Angelesu, Hong Kongu, Tokiju i Seulu. Rossi je izrazito zaštitnički nastrojen prema svom poslu; za njega je rast važan, ali nije njegov krajnji cilj. On predviđa rast brenda, uspostavljanje i održavanje ključnih odnosa s maloprodajom. Ali na pitanje je li mu u planu postati izrazito velika kompanija, odgovara da žrtvovanje kvalitete kako bi se postigla masovnost nije nešto čemu teži. On vjeruje u trajnu kvalitetu svojih dizajna i ta ga njegova filozofija do sada nije iznevjerila.

Dizajner naglašava da izravno kontroliranje lokacija omogućuje izlaganje cijelog asortimana proizvoda, ali i osiguravanje najboljeg korisničkog iskustva. Unatoč tome, kaže da smanjenje veleprodajne prisutnosti, koja je kreirana čvrstim suradnjama i povijesnim vezama, nije u planu. Međunarodni prodavači brenda, između ostalih, uključuju Selfridges, Harvey Nichols, Bloomingdale’s, Nordstrom, Bergdorf Goodman i Net-a-Porter.

Popularnost brenda prate globalno širenje i opipljivi poslovni rezultati. Sveukupno, bilo je očekivano da će prodaja ostvarena iz izravnih kanala, uključujući i onu online, u usporedbi s 2021. godinom porasti za 50 posto do kraja 2022., no konačne brojke još nisu objavljene. Kako navodi WWD, u 2021. ukupna prodaja porasla je za 30,5 posto, na 73,7 milijuna eura, u usporedbi s 2020., kada je ostvareno 56,4 milijuna eura. Brend je predviđao da će do kraja 2022. ostvariti sličan dvoznamenkasti rast i dosegnuti razine prodaje kakve su bile prije pandemije. Naime navedeno je da je prodaja tvrtke u 2019. ukupno iznosila oko 95 milijuna eura.

Manje je više Nedavno su se pojavila nagađanja o prodaji tvrtke, no sam dizajner tu opciju oštro odbacuje i ističe da je interes za kupnju uvijek postojao. Komentirajući godišnje poslovanje, Rossi primjećuje da je 'povratak društvenom životu nakon pandemije potaknuo interes za brendom jer jača želja za odijevanjem na posebniji način, sofisticiraniji i ženstveniji'. Ta promjena itekako odgovara njegovu dizajnerskom pristupu, ukorijenjenom u stavljanje obuće u službu žena. 'Volim ponuditi cipele koje naglašavaju žene, njihovu individualnost i čine ih samopouzdanijima, umjesto da one postanu ambasadorice nekog brenda', ističe Rossi. U intervjuu za WWD osvrnuo se i na promjenu paradigme koja se dogodila u modi u nedavnoj prošlosti, napomenuvši da 'danas ne postoji dogma, apsolutni trend koji svi moraju slijediti i biti usklađeni s njim, već sasvim suprotno - kupci mogu prigrliti slobodu i igrati po vlastitim pravilima'.

Rossijev dizajn temelji se na već spomenutom stavu 'manje je više', s naglašenom pažnjom na kvalitetu te proporcije i oblike koji izdužuju siluetu. Umjesto predstavljanja novih modela koji bi mogli pratiti sezonske trendove, on radije ažurira postojeće kreacije prilagođavanjem materijala ili postupnim širenjem uske palete boja, čime daje kontinuitet i dugovječnost svojim linijama. Bestseleri uključuju stiletto čizme Gianvito, model čizama Vamp Open Toe, kolekciju Plexi i sandale Portofino, čiji je jednostavan grafički dizajn predstavljen i u stilu bijoux.

Neki njemu osobno omiljeni modeli uključuju sandale Portofino zbog moderne i minimalističke estetike te stilettice 105 zbog savršenih proporcija. I dok većinu obuće ovog brenda često krasi suzdržanost, njihova najnovija linija Jaipur nudi nešto dodatno - veliki dragi kamen na svakoj cipeli koju su izradili Rossijevi majstori. Ovo je prvi put da se brend poigrao ukrasima, objasnio je. 'Jaipur je ocrtan upečatljivim draguljem, istaknutim elementom inspiriranim putovanjem koje sam planirao u indijski Jaipur. Zamišljao sam blago, boje i tradiciju ove nevjerojatne zemlje, poznate po nekim od najnevjerojatnijih komada luksuznog nakita maharadža u prošlosti', rekao je. Ipak, Rossi je ostavio kamen u boji cipele kako bi se zadržao prepoznatljiv izgled brenda - manje je više.

'Ključ je u maksimalnoj jednostavnosti koja zahtijeva maksimalnu brigu i preciznost po pitanju proporcija i detalja', kaže Rossi, naglašavajući da je kvaliteta ključno obilježje ovakve estetike. Dizajner kaže da se tržište razvilo na način da cijeni istinski ručni rad jer on predstavlja stvarnu razliku u uvijek konkurentom okruženju, dodajući da su upravo cipele proizvod koji je iznimno teško kopirati jer njihova izrada zahtijeva brojne tehnike, ogromnu količinu utrošenog rada u istraživanja i fino podešavanje.

Očuvanje tradicije i važnost održivosti Prioritet dizajnera je osigurati da se bogata ostavština i vrijedna tradicija očuvaju te da se znanje brenda prenosi na mlađe generacije. U tu svrhu, prije 18 mjeseci, Rossi je pokrenuo internu akademiju, angažirajući nekolicinu umirovljenih stručnih obrtnika iz svoje tvrtke da obučavaju nove profesionalce u tom području. Tijekom godina tvrtka je svoje umijeće ručne izrade koristila i u sklopu drugih brendova, i to putem posebnih suradnji, uključujući jedinstvenu capsule kolekciju razvijenu s Etrom koja je debitirala na crvenom tepihu u sklopu Venecijanskog filmskog festivala 2020.

Prošle godine Rossi se udružio i s francuskim eko luksuznim beauty brendom La Bouche Rouge te lansirao dvije ekskluzivne nijanse ruževa za usne s kutijama koje se mogu ponovno puniti u prljavoružičastoj i srebrnoj koži, prenamijenjenoj iz ostataka stalne kolekcije kožnih cipela brenda. Rossi ističe da je ideja nastaviti istraživati nove veze, posebno s partnerima koji dolaze iz drugih industrija, a suradnja s La Bouche Rougeom bila je osobito prikladna jer su uključene strane dijelile 'zeleni' pristup i usmjerile su pažnju na smanjenje svog utjecaja na okoliš. S tim ciljem, Rossi je prošle godine predstavio plan održivosti temeljen na njegovu ekološkom planu donesenom 2019. u suradnji sa Sveučilištem u Bologni, najstarijim na svijetu.

Tvrtka je implementirala platformu koja koristi kvantitativna mjerenja i analizu podataka u cilju smanjenja utjecaja na okoliš i društvo, u rasponu od mjerenja potrošnje energije i gospodarenja otpadom do procjene cjelokupnog opskrbnog lanca, uključujući sirovine i poslovne procese. 'Ponekad iza održivosti stoji više priča nego činjenica, a mi smo htjeli imati metodologiju koja nam omogućuje stalno mjerenje našeg utjecaja', ističe Rossi.

Brend u svojoj ponudi ima i ekskluzivnu uslugu obnove cipela, čiji je cilj preurediti stare modele kako bi im se udahnuo novi život, te kontinuirano nastoji smanjiti svoje emisije CO2. 'Kao tvrtka, poduzeli smo prvi korak prema održivosti prije nekoliko godina smanjivši naš utjecaj CO2 za 60 posto uz primjenu koncepta kružnog gospodarstva. Također radimo na smanjenju i preradi našeg otpada. Cilj nam je postići nultu emisiju do 2025. za cijeli opskrbni lanac', ističe Rossi. Tvrtka se također obvezala da će do 2025. procijeniti sve svoje dobavljače i distributere s ciljem postizanja ugljične neutralnosti kompenzacijom svih emisija stakleničkih plinova Scope 3 kroz svoj proizvodni program.

Skroman i iznimno fokusiran dizajner Sam dizajner oduvijek je bio skroman i fokusiran. 'Za mene je najvažnija silueta, oblik', kaže Rossi. 'Ne sviđaju mi se svi ti ukrasi, nitne i takve stvari. Mislim da je linija zapravo ono što čini elegantnu cipelu. Vrlo je lako dizajnirati otmjenu cipelu - ali najteže je napraviti onu jednostavnu, modernu i privlačnu. Ali kada to učinite, to bude najveća nagrada', dodaje.

Rossijeve cipele nisu upadljive ni nakićene – na njima njih nećete naći znakovite mašne ili logotipe, ni potplate u jarkim bojama. Umjesto toga, cipele s Rossijevim potpisom definirane su svojom jednostavnošću i gracioznošću, što ne znači da su obične. Zapravo, bez obzira na to radi li se o paru klasičnih sandala na petu, čizmama do bedara s niskom petom ili jednom od najobožavanijih modela, voljenim salonkama s prozirnim pleksi dijelovima, kada uočite Rossijev dizajn, to je kao da svjedočite prirodnom fenomenu koji vas navodi da zurite u njega.

Kao što on stvara cipele kao svojevrstan način samoizražavanja, Rossi se nada da će žene koje ih nose pronaći načine da izraze svoje nijansirane osobnosti na razini koju kričavi i upadljivi dizajni ne dopuštaju. 'Najvažnije mi je da kada žena nosi moje cipele može stvarno osjetiti svoju ženstvenost, ali bez osjećaja pretjerane izloženosti', kaže. Čini se da Rossi dizajnira za žene bilo koje dobi sve dok je njihov ukus nenaglašen i definiran strašću za lijepim detaljima. 'Svi', odlučno kaže za Nuvo, 'svi obraćaju pozornost na cipele.' 'Slijeđenje trendova apsolutno nije dio mog procesa, jer za mene cipela nije samo predmet. Ona živi samo na ženi i treba biti nadopuna njezinu stilu, njezinoj silueti. Ponekad imate vrlo vidljiv modni dodatak koji je vidljiviji od žene, ali to odmah dosadi. Pokušavam napraviti nešto što je namijenjeno ženi, što je čisto, jednostavno, nekomplicirano. Ako to možete postići, nikada neće biti dosadno', kaže Rossi te smatra da su njegove cipele namijenjene samouvjerenim damama koje ne žele biti etiketirane.

'Izrađujem cipele koje bih želio da nosi žena koja je sa mnom. Tu nije riječ tek o upadljivoj stvari koja će vam privući pozornost – u okvirima dizajna to ne smatram kvalitetom. Dizajniram nešto što je stvarno, što ne znači da bi nužno trebalo biti konvencionalno. Teško je postići ravnotežu, ali pokušavam napraviti nešto originalno, ali nosivo. Po meni je fancy najlakša stvar koju možete postići', odlučno kaže Rossi. A teško je postići ono što njemu, na prvi pogled, ide tako lako – biti istovremeno elegantan i bezvremenski. 'Ali kada postignete pravu ravnotežu - to je za mene zadovoljstvo, moja nagrada', ističe.