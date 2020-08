Pedijatar Milivoj Jovančević o odvikavanju od pelena: 'Frustracija roditelja pojačava problem, a ležeran, naoko nezainteresirani pristup i nagrada u slučaju uspjeha vrlo brzo mogu riješiti poteškoće'

Postoji nekoliko najvažnijih i najuzbudljivijih trenutaka u odrastanju svake bebe, a jedan od njih je, osim prvih koraka i prvih izgovorenih riječi, i prvi samostalni odlazak na kahlicu, odnosno tutu. S našim istaknutim pedijatrom, dr. Milivojem Jovančevićem popričali smo o ovoj temi, a dao nam je i nekoliko korisnih savjeta koji će olakšati ovaj proces

U kojoj dobi će se dijete odviknuti od pelena ovisi o mnogo čemu, pa se nekad to i poprilično oduži.

Iako se pomjerila dob kad se djeca odvikavaju od pelena, na što su utjecali mnogi faktori između ostaloga i to da su današnje pelene s velikom upijajućom moći puno ugodnije za nošenje, za mnoge je roditelje taj proces privikavanja na kahlicu (tutu) poprilično stresan.

'Moja mlađa kćer ima pet i pol godina i još uvijek je u pelenama. Svako dijete je drukčije. Ona ne nosi pelene tijekom dana, samo noću jer joj mjehur nije 'jak' pa joj pobjegne. Ne može još 10 sati izdržati', rekla je tada glumica dodajući kako je s starijom kćeri to teklo puno lakše.

'Neka se djeca vrlo lako odvikavaju od pelena i, primjerice, neki roditelji već u dobi djeteta od devet mjeseci prepoznaju kad će im dijete imati stolicu, postave ga na tutu i dijete to obavi. No uglavnom je to od dvije, tri godine, što su sve normale i ne treba ništa forsirati', ističe dr. Jovančević.

Prema njegovim riječima roditelji trebaju asistirati djeci, no bez previše pričanja, angažmana i svega onog neverbalnoga što uz to ide.

Zbog čega nastaju problemi prilikom odvikavanja od pelena

Kad i kako se treba dijete odviknuti od pelena, dodaje, nezaobilazna je tema tijekom ranog djetinjstva i čest predmet rasprave u stručnim krugovima i među roditeljima.

'Najčešće postavljana pitanja su kako treba dijete odvikavati od pelena i koja je uobičajena dob kada treba započeti s procesom odvikavanja od pelena - kontrole ispuštanja stolice i mokrenja. Najčešće se ovaj proces događa spontano i ne predstavlja veći problem za dijete i njegove roditelje. No ponekad postaje izvorom frustracije. Zašto se to događa? Problemi u procesu odvikavanja se češće događaju kod prvog djeteta, stoga se čini da je uzrok prekomjerno nastojanje roditelja da nadzire i regulira aktivnosti djeteta koje bi po prirodi stvari trebale biti autonomne i spontane. U određenoj dobi djeteta roditelj donese odluku da je vrijeme da dijete počne koristiti tutu i u svojim nastojanjima da ga poduči kada i kako to treba činiti uloži puno energije i emocija', kaže.

U današnje vrijeme, dodaje, vrlo se rijetko susrećemo s tjelesnom prisilom kao što je nasilno posjedanje na tutu ili kažnjavanje djeteta u slučaju neuspjeha.