Ovo su temeljni komadi uz pomoću kojih ćete se zauvijek riješiti problema s osmišljavanjem modnih kombinacija

Ormare doslovce ne možete zatvoriti, a ujutro se uvijek hvatate za glavu jer ne znate što biste odjenuli? Vrijeme je da napravite reda u garderobi i poradite na tzv. basic kolekciji zahvaljujući kojoj ćete se jednom zauvijek riješiti svih dvojbi oko svakodnevnih stajlinga

Dobar kaput klasičnog kroja, koji stoji kao saliven, spasit će svaku modnu situaciju. Najvažniji je komad tijekom jesensko/zimske sezone pa prilikom odabira pripazite da se radi o univerzalnom modelu izrađenom od što kvalitetnije tkanine i sa što većim postotkom vune. Osim klasične crne boje, siva, bež, tamnoplava ili trendi boja devine dlake apsolutni su must have i svake zime u njima ćete biti odjeveni po posljednjoj modi. Kaputi s potpisom Max Mare, Valentina ili Totêmea itekako su vrijedna modna investicija pa ako imate sreće naletjeti na nekom sniženju na primjerak koji vam dobro stoji, zgrabite ga.

Loaferice

Loaferice, odnosno mokasinke, dugo vremena nisu bile među najpopularnijom obućom, štoviše na njih se gledalo s prijezirom, da bi se situacija odjednom promijenila u njihovu korist. Slavne cure poput Belle Hadid i Dakote Johnson rado ih uključuju u svoje kombinacije pa nećete pogriješiti ako se počastite njima. Osobito su traženi modeli s debelim gumenim potplatom, a nosite ih s trapericama ravnih nogavica, kožnim hlačama, mini suknjama…

Udobne sandale ravnih potplata

Ravni modeli ljetnih sandala s remenčićima, na tragu udobnih varijanti kakve smo viđali na gradskim ulicama prošlih sezona, trend su koji ćemo i dalje viđati. Ovakva obuća paše uz sve od udobnih hlača na vezanje do lepršavih maksi haljina, a ako ste dovoljno odvažni, kombinirajte ih s čarapama. Naravno, birajte modele izrađene od kvalitetne kože.

Pletene haljine

Malo je odjevnih predmeta koji su tako ugodni kao džemper, no ravnopravna konkurencija zasigurno su im pletene haljine. Odlična su opcija one srednje duljine koje su prikladne i za kućni ured, ali i odlazak u šetnju gradom uz kraću pufericu i combat čizme. Fantastično su rješenje i za one dane u kojima ne znate što biste odjenuli jer ćete samo jednim potezom riješiti pitanje stajlinga. Svakako nabavite!