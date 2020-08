Ovo je savjet za ljepotu kojeg se slavna Brazilka drži godinama

Brazilka Gisele Bündchen, jedna je od najuspješnijih manekenki svih vremena, a blistav ten i bujna, njegovana kosa njezin su zaštitni znak

'Nikad ne bih otišla u krevet bez da skinem šminku. To je pravilo kojeg se oduvijek držim. Ma koliko god da sam pospana ili sam imala naporan dan, ne odlazim u krevet bez da temeljito očistim lice. Zbog posla sam morala nositi puno šminke i jedva sam čekala doći doma, skinuti make up i otići na spavanje s očišćenim licem', rekla je Gisele koja kaže kako je to njen beauty ritual kojeg nikad ne preskače.