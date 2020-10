Ovo je nijansa smeđe koju trenutno svi priželjkuju, a nisu joj odoljele ni Kate Middleton, Meghan Markle i Kylie Jenner

Veliki broj žena se s dolaskom hladnijih dana odlučuje za toplije nijanse kose, a ako je suditi prema onome što kažu beauty stručnjaci, sezona jesen/zima 2020. iznjedrila je novu hit nijansu smeđe kojoj nisu odoljele ni brojne poznate ljepotice

Jesen je pravo vrijeme da se odlučite na neke promjene i učinite neke preinake na sebi. Nova boja kose odličan je način za to. S dolaskom hladnijih dana trendseterice se u pravilu odlučuju za nešto toplije, smeđe nijanse. Žao nam je drage plavuše što vas moramo obavijestiti da se u narednim mjesecima nećete zabavljati bolje od brineta.

Smeđa boja kose 'must have' je u jesenskim i zimskim mjesecima, a kraljica smeđih nijansi ove sezone bit će boja cimeta. Neodoljiva cimet-smeđa, tvrde beauty stručnjaci, postat će omiljeni izbor trendseterica u nadolazećim danima, a to su potvrdila i neka vodeća slavna imena.