Ako se pitate u koju haljinu investirati ovog ljeta, odgovor je - u haljinu midi kroja. Midi haljine ne silaze s vrha liste najpoželjnijih komada već nekoliko uzastupnih sezona, a modni stručnjaci predviđaju im ogromnu popularnost i ovog ljeta. Izdvojili smo nekoliko modela kojima je teško odoljeti

Iako od 1800. godine žene u svoj ormar pospremaju i hlače, haljine će zauvijek ostati omiljeni komad odjeće iz više razloga. Sve do modernog doba nosile su se gotovo isključivo duge haljine, one do poda ili duge do gležnja, a danas dužina haljine prvenstveno ovisi o modi prigodi. A što nam najnoviji modni trendovi sugeriraju? Odgovor su midi haljine.