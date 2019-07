Ovnovima, Bikovima i Jarcima smiješi se poslovni uspjeh, a Vodenjaci i Ribe više sreće imat će na ljubavnom planu

Organiziranost i sposobnost djelovanja pod pritiskom približit će Ovnove poslovnom cilju, poduzetni i komunikativni Bikovi domoći će se primamljive zarade, a uz malo fleksibilnosti i Jarcima će se otvoriti niz mogućnosti. Unatoč povoljnom razvoju situacije, svi bi trebali pripaziti na potrošnju. Dobro raspoloženi i komunikativni, Vodenjaci će začas steći tuđe simpatije, a Ribe će se savršeno snalaziti u svakom društvu i uživati u živahnom razgovoru s novim poznanicima

Blizanci, pokuša li vam voljeni zapovijedati, ostanite smireni. Uzmite u obzir njegove pritužbe, ali ne dopustite mu da prijeđe granicu, makar to značilo kraj vaše veze. Budite suzdržani u društvu i ne sudjelujte u tračevima. Iako ćete raditi više no inače, nećete biti iscrpljeni. Osjetite li da ne možete sve obaviti sami, zatražite pomoć bez oklijevanja. To neće nauditi vašem ugledu.

