Ovi znakovi siguran su pokazatelj da kemija između vas doista postoji

Dogodilo vam se sigurno da tijekom spoja osjetite iznenadan nalet struje koji vam prođe kroz tijelo makar i na trenutak. Neki to nazivaju kemijom, neki seksualnom napetošću, ali kad vam se to dogodi - naziv je potpuno nevažan i jedino vas tada zanima je li osjećaj obostran

Spomenimo da osim opisane vrste seksualne napetosti, one pozitivne kad osjećamo iskru i želju za drugom osobom, postoji i negativna seksualna napetost zbog koje osjećamo ljutnju, tugu ili tjeskobu kad razmišljamo o seksualnom susretu s nekim.

Neuroznanstvenici kažu da postoje znakovi seksualne napetosti na koje treba pripaziti, a koji vam mogu dati odgovor na to pitanje.

Početak bilo koje veze, svejedno prolazne ili trajne, donosi neizvjesnost, jer oboje pokušavaju shvatiti privlače li se međusobno, no neuroznanstvenici imaju nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći uočiti znakove pozitivne seksualne napetosti.

Postoje neke društveno prihvaćene norme o trajanju zagrljaja pa će on s prijateljem potrajati nekoliko sekundi, a s prijateljevim partnerom i kraće. Kad zagrljaj potraje i nitko ne pokazuje želju da pusti, velike su šanse da se radi o seksualnoj napetosti. Šanse rastu ako je stisak jači nego obično.

Promjena glasa

Znanstveno je dokazano da seksualna napetost može promijeniti visinu glasa neke osobe. Obratite pažnju kako taj netko vama poseban razgovara s drugima i potom usporedite s vašim razgovorima. Najbolje od svega je to da je promjena glasa nešto što nijedna osoba ne može sakriti.

Namigivanje, kad ne izgleda neprimjereno

Namigivanje je nekako dospjelo na loš glas, ali kad se uspostavi veza između dvoje ljudi, djeluje vragolasto i slatko. Najveće su šanse da vam namigne tijekom razgovora, a ako vam se to ne čini lošim, znate da se stvari dobro odvijaju.

Maštanje o njemu ili njoj

Svejedno radi li se o maštanju ili snovima, kad vam netko postane privlačniji od omiljene slavne osobe, to je to. To zapravo znači da tu osobu želite više od nekoga koga smatrate najbliže savršenstvu, ali vama nedostižnog. Najbolje od svega - stvarnost je bolja od sanjarenja!