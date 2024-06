Ova majica već ima vojsku obožavatelja, a Jennifer Lawrence nosi je na najskuplji način

Stajling je 'začinila' ključnim dodacima svojih omiljenih modnih marki. Preko ramena je nosila Diorovu Saddle torbu, a na nogama je nosila a sportske sandale s dva remena s potpisom The Rowa, omiljenog joj brenda kod kojeg redovito pronalazi savršene balerinke i sandale. A ni ovog puta, koliko god bio jednostavan, njezin look je bio papreno skup – samo za modne dodatke koje nosi potrebno je izdvojiti više od 4500 eura (Diorova torba košta oko 4 tisuće eura, The Row sandale oko tisuću eura.)