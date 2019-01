Ova 'dosadna' boja postat će modni imperativ narednih mjeseci

Iako je bež boja oduvijek slovila kao pomalo dosadnjikava, činjenica je da njome ne možete pogriješiti, pogotovo kada je nosite od glave do pete. Zvuči još bezveznije? E, pa počnite se lagano privikavati na bež outfite, jer upravo je ovaj trend jedan od vodećih u mjesecima koji slijede

'MUST HAVE' KRPICE

Tek smo ušli u 2019., no jedan je trend već isplivao na površinu kao najpopularniji. Sudeći prema profilima na Instagramu vodećih trendseterica, bež boja od glave do pete trenutno je najveći must have ukoliko vam je imalo stalo do mode. Ova, po mnogima dosadna boja narednih mjeseci dominirat će ulicama modnih metropola, a isti trend zasigurno neće zaobići ni Lijepu Našu, u kojoj žene itekako vode računa o odijevanju u skladu s trendovima.