Osvojite obiteljski foto shooting s fotografkinjom Jasminom Cviljak

Trudnoća, rođenje bebe i njezini prvi dani na ovome svijetu posebna su razdoblja koja roditelji pohranjuju u srcima, ali i na fotografijama

No na prepunim mobitelima malo je fotografija koje se mogu pohvaliti kvalitetom i zavidnim umjetničkim dojmom, na čemu inzistira Zagrepčanka Jasmina Cviljak, profesionalna fotografkinja za trudnice i male bebe. Nakon 11 godina života i usavršavanja u Berlinu, zaljubila se kako kaže u taj vid fotografije, pa je odlučila s istom započeti i u rodnom Zagrebu.

'Prije 10 godina, kad sam započela s fotografiranjem trudnica i beba u Zagrebu, svi su me u čudu gledali' - smije se Jasmina. 'To je tada bio još dosta čudan posao u Hrvatskoj a kamoli da su se fotografi spezijalizirali samo za to. Bilo mi je vrlo teško nagovoriti trudnice da se skinu i pokažu svoje trubuščiće a uvjeriti ih da njihove novorođene bebe treba fotkati u prvih 14 dana bio je totalni izazov ! Danas je to sve već puno lakše, usmena predaja napravila je svoje a i trendovi u Hrvatskoj su se promijenili i mlade mame su puno informiranije i otvorenije prema tome svemu. Najčešći problem danas je da mame neznaju da se novorođenčad treba fotografirati u privih 14 dana bebinog života i onda mi se prekasno jave. Sve one sklupčane poze gdje bebe spavaju u košarama i kantama moram raditi dok su još tako mali. Poslije više nisu tako uspavani i opiru se toj tipičnoj poziciji u kojoj su proveli 9 mjeseci u majčinom trbuhu.

Za sve što znam morala sam se educirati vani jer takvih stručnih edukacija u Hrvtaskoj do sada nije bilo. Jako sam sretna što se to sada polako mijenja i što u travnju i k nama u Zagreb stiže vodeća fotografkinja iz moje branše Jade Gao, na čiju se radionicu već sad veselim. Vani je potpuno normalno 'iz rodilišta' otići u foto studio, kod nas su mame tih privih dana još dosta vezane za svoj dom i poznato okruženje. Zato ja radim s mobilnim foto studijem i mogu ga postaviti gdje got mi paše jer vidim da je mamama tako lakše i ugodnije a onda su i puno mirnije i opuštenije. Isto tako mi je jako važno tate uključiti u fotkanje a njima je po 3 sata na 27 stupnjeva vrlo teško izdržati. Zato mi je zapravo super da se ja s bebom mogu povući u jednu sobu dok mama i tata imaju malo vremena za sebe !'.

'Obožavam svoj posao i neopisivo sam sretna što sam točno tu gdje jesam' - otkriva nam Jasmina pred čiju kameru su stale mnoge trudnice i bebe poznatih lica, no njihova imena ipak je sačuvala za sebe.

www.fotomamaibeba.com

Čitataljima tportala darujemo jedan obiteljski foto shooting MINI u trajanju od ca. 45 min u njihovom domu (isklučivo na području Zagreba). 10 fotografija na CD-u i izrađenih u formatu 13x18cm. Dobitnik će biti objavljen u petak, 16. veljače.