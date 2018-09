Osmijeh za crveni tepih

Više ništa nije nemoguće kada su u pitanju bijeli i ravni zubi

Brojni stomatolozi slavnih slažu se u jednom – do hollywoodskog osmijeha lako se može doći. Ništa nije nemoguće uz naprednu dentalnu medicinu i tajnu zvanu - keramičke ljuskice. Znate li što podrazumijevamo pod pojmom 'hollywoodski osmijeh'? To su pravilni, ravni i biserno bijeli zubi bez ijedne drugačije nijanse i mrljice – u konačnici to je blistavi i prije svega proporcionalan osmijeh, koji odgovara simetriji vašeg lica. Savršeno bijeli i ravni zubi simbol su zdravlja i dobrog društvenog statusa, a danas takav osmijeh žele imati svi. Da li je moguće doći do njega bez modernih tehnologija dentalne medicine? Da li je dovoljno samo dobro brinuti o zdravlju usne šupljine? Što kada činimo sve što možemo, a rezultat izostaje? Ulaganje svakodnevnog truda u još blistaviji osmijeh bez očekivanih rezultata budi u nama nezadovoljstvo, jača nedostatak samopouzdanja i u konačnici rezultira skrivanjem vlastite osobnosti.

No, ne trebamo se loše osjećati zbog toga, što je česti rezultat ove zamršene jednadžbe. Moramo znati da postoji više faktora koji utječu na izgled naših zubi. Oni su prije svega potrošan materijal, koji uvelike ovisi o našem načinu života. Koliko imamo godina, kakvu hranu jedemo, što pijemo, koliko smo uredni u odlasku stomatologu, kakve su nam oralne navike higijene, a i kada sve činimo što možemo, neki put je genetika ta koja ima posljednju riječ. No, iako smo možda naslijedili lošu genetsku kartu, možemo odahnuti jer rješenje uvijek postoji. „Zapamtite, nijedan osmijeh koji vidimo na crvenom tepihu nije nastao samo dobrim četkanjem zubi poslije svakog obroka. Svi oni imaju zajednički nazivnik, a to je da su napravljeni od keramičkih ljuskica“ – ističe dr.med.dent. Tamara Žaja Miličić, iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike i estetske stomatologije.