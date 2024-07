Oni su pravi vlasnici Chanela: Moćna braća kraljevi su diskrecije i anonimnosti, malo tko zna kako izgledaju

Modni svijet nedavno je iznenadila vijest da Virginie Viard nakon pet godina napušta Chanel. Nasljednica legendarnog Karla Lagerfelda uspješno je održavala vitalnost kultnog brenda, a nakon njezinog odlaska mnogi se pitaju kome će pripasti najpoželjnija uloga kreativnog direktora u cijeloj modi, a jedno je sigurno – posljednju riječ imat će braća Wertheimer, pravi vlasnici Chanela koji drže sve konce u svojim rukama

'Chanel potvrđuje odlazak Virginie Viard nakon bogate petogodišnje suradnje kao umjetničke direktorice modnih kolekcija, tijekom koje je uspjela obnoviti kodekse kuće poštujući kreativno naslijeđe Chanela. Nova kreativna organizacija bit će najavljeno u dogledno vrijeme. Chanel želi zahvaliti Virginie Viard za njezin izvanredan doprinos modi, kreativnosti i dizajnu vitalnost Chanela', naveo je Chanel nedavno u priopćenju za javnost potvrdivši time odlazak Virgine Viard s mjesta kreativne direktorice Chanela.

Inače, Virginie Viard imenovana je voditeljicom umjetničkog smjera 2019. nakon smrti Karla Lagerfelda. A njezina haute couture kolekcija za sezonu jesen-zima 2024.-2025. bit će predstavljena prema planu, 25. lipnja u pariškoj opernoj kući Garnier. Ubrzo nakon Chanelove objave od odlasku Virgine Viard modni svijet je počeo nagađati i špekulirati, a svi se pitaju jedno – tko će biti slijedeći modni dizajner na čelu jedne od najmoćnijih modnih kuća. Veliki je broj dizajnera koji se nadaju toj poziciji, bez obzira jesu li trenutno u potrazi za slijedećim angažmanom ili se suočavaju s promjenama ugovora. Tako se spominju velika dizajnerska imena, od Hedija Slimanea, Sarah Burton, Jeremyja Scotta pa do Pierpaola Picciolija, Toma Forda i Marca Jacobsa. No, jedno je sigurno – konačnu odluku donijet je će braća braća Wertheimer. Nasljednici bogate obitelji Wertheimer u svom vlasništvu drži Chanel već čitavo stoljeće, a osim po nevjerojatnom bogatstvu poznati su po izrazitoj diskreciji i privatnosti te vještom izbjegavanju medija i javnosti.

Vlasnici Chanela: diskretni poput male crne haljine legendarne Coco Chanel Obitelj Wertheimer vrlo je šutljiva i rijetko govori novinarima o bogatstvu, društvu, obiteljskom životu, vezama ili čak hobijima. Nikad nisu ni bili na otvorenju Chanelove trgovine, a ako i posjećuju modna događanja brenda, voze se vlastitim automobilima. Dva brata, oba proćelava s naočalama, obično sjede nekoliko redova iza piste radije se držeći podalje od svjetla reflektora, piše L'Officiel. 'Mi smo vrlo diskretna obitelj, nikad ne govorimo', šapnuo je Gerard Wertheimer novinarki New York Timesa prije modne revije u Parizu 2001. godine.

On i njegov brat Alain posjeduju Chanel, luksuzno carstvo izgrađeno na parfemu br. 5, maloj crnoj haljini i genijalnosti Karla Lagerfelda. Zatim tu je i mlađi polubrat, Charles Heilbronn, izvršni potpredsjednik Chanela s još tišim profilom, ali jednako važnom ulogom: čuvanje bogatstva klana u obiteljskom uredu, Mousse Partners.

Globalno poslovanje Mousse Partnersa Mousse Partners zapošljava ljude na Manhattanu, u Hong Kongu i Pekingu, što je značajna operacija za jedan obiteljski ured. Heilbronn je od samog početka upravljao poslovanjem, kladeći se na jeftinije verzije Chanelovih beauty proizvoda i modne ponude. Uz to, zaradio je više od milijardu dolara na Ulta Beauty Inc., kozmetičkom lancu usmjerenom na milenijalke. Također je uložio u brendove za njegu kože i kozmetiku kao što su Beautycounter i Coty Inc., tvrtku muške odjeće Bonobos i tvrtku donjeg rublja Adore Me, te se odvažio otići korak dalje od Chanelove modne i kozmetičke baštine, preuzimajući udjele u zabavnim i farmaceutskim tvrtkama te tvrtkama za namještaj. Mousse, međutim, sve više nalikuje financijskim tvrtkama koje su također smještene u neboderu Solow također poznatom kao 9 West 57th Street, gdje mu je sjedište zajedno s Chanelom. Trećina zaposlenika bavi se privatnim kapitalom, dok su se drugi usredotočili na hedge fondove, devize i alternativnu imovinu. Većina ih se tvrtki pridružila u razdoblju do 2017 do 2019 stigavši iz poznatijih tvrtki, uključujući Carlyle Group LP, singapurski državni imovinski fond i obiteljski ured Georgea Sorosa. Mousse Partners ne otkriva koliko novca ima na raspolaganju, ali Chanel je podijelio više od 1,6 milijardi dolara dividendi u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Isplate prije 2016. nisu javno objavljene i stoga su isključene iz Bloombergove procjene obiteljskog bogatstva. Od smrti njihova oca, Jacquesa Wertheimera, 1996., Alainu i Gerardu se pripisuje da posjeduju jednake udjele u carstvu Chanel. No tvrtku drže offshore tvrtke, zbog čega vanjske strane ne mogu pouzdano znati vrijednost modnog diva. Chanel drži tvrtka Litor Ltd., registrirana na Kajmanskim otocima. Mousse Partners je u prosincu 2019. prešao u Litor, prema pravnoj obavijesti u Cayman Islands Gazette. Chanel je odbio komentirati Heilbronnov vlasnički udio, ako takav postoji.

Dok Alain vodi tvrtku iz staklenog tornja južno od Central Parka na Manhattanu, vrata unutar njegova ureda uvijek su otvorena, povezana s Heilbronnovim uredom. Gerard se nalazi u Ženevi. Sva trojica su sinovi Eliane Heilbronn, odvjetnice koja je sastavila Lagerfeldov doživotni ugovor. Oni vode jednu od najvrjednijih privatnih kompanija na svijetu - s oko 3 milijarde dolara godišnje dobiti.

Jedna od rijetkih luksuznih modnih kuća koju nisu kupili konglomerati LVMH ili Kering, Chanel je u privatnom vlasništvu obitelji Wertheimer gotovo cijelo stoljeće. U oštroj suprotnosti sa svojim konkurentima, Bernardom Arnaultom i Françoisom Pinaultom, Wertheimerove je Business Insider jednom prilikom opisao kao 'najtiše modne milijardere'. Budući da su vrlo diskretni, u javnosti se ne govori se mnogo o njihovim osobnim životima ili poslovnim odnosima.

Chanel Cruise 2025.







Chanel Cruise 2025.

'Da bismo živjeli sretno, živimo skriveno', kažu, a diskrecija je jedna od maksima braće Wertheimer - i to s dobrim razlogom. Iako nije tajna da jedan od braće živi u Švicarskoj, a drugi u Sjedinjenim Državama, njihovo pojavljivanje u javnosti uvijek je izuzetno rijetko i daleko od svjetla reflektora. Ovakav stav i naklonost diskreciji susreće i kod najvećih bogatstava luksuza i mode - primjerice, kod Hermesa ili Inditexa, piše Fashion United. U slučaju Amancia Ortege, koji je prije svoje kćeri Marte bio na čelu španjolske grupacije brze mode (Zara, Bershka i dr.), on se vrlo rijetko pojavljuje u javnosti i ne daje intervjue, a taj isti obrazac slijedi i njegova kći. Koristeći istu formulu i držeći se 'skriveno' i u luksuznom segmentu, Alain i Gérard Wertheimer uspjeli su Chanel pozicionirati među najbolje brendove na svijetu. Alain (75) i Gérard (72) Wertheimer, dva su od pet najbogatijih milijardera u Francuskoj. Njihovo se bogatstvo višestruko povećalo ogromnim akvizicijama i poslovima od kojih je Chanel samo jedan od njih, piše L'Officiel. Trenutačno, slavna braća zajedno vrijede ukupno 63,3 milijarde dolara, kako pokazuju Forbesovi podaci za 2023. godinu. Bloombergov indeks milijardera iz 2019. pokazao je kako obitelj zajedno vrijedi gotovo 58 milijardi dolara, što ih je činilo petom najbogatijom na svijetu. No, to je vrlo spekulativna brojka. Neki analitičari procjenjuju da bi Chanel mogao vrijediti više od 100 milijardi dolara kad bi izašao na burzu, vođen nezasitnim apetitom Azije za torbicama od 5000 dolara i trapericama od 1500 dolara. No, glasnogovornik Chanela, u stilu istaknute diskrecije, odbio je komentirati neto bogatstvo obitelji. Kako je Chanel dospio u ruke braće Wertheimer Godine 1922. Théophile Bader, osnivač otmjene robne kuće Galeries Lafayette, predstavio je Coco Chanel Pierreu Wertheimeru na konjskim utrkama. Pierre, poznati uzgajivač, netom prije tog je naslijedio Bourjois, najveću i najuspješniju kozmetičku i mirisnu tvrtku u Francuskoj, od svog oca; dok je samo godinu dana prije toga Coco razvila Chanel No. 5 s poznatim parfumerom Ernestom Beauxom, piše The Vintage Bar. Miris s potpisom prodavao se samo u Chanelovim pariškim buticima, ali Coco ga je htjela učiniti dostupnim većem broju svojih klijenata, pa su tri nova prijatelja sklopila dogovor: Pierre je osnovao Parfums Chanel, koji će financirati proizvodnju, marketing i distribuciju Chanela. br. 5 (i time mu je pripalo 70 posto vlasništva), Galeries Lafayette bi ga prodavala (dajući Theophileu Badera, je 20 posto kao naknadu što ih je spojio, a Coco bi licencirala svoje ime za to (dajući joj 10 posti vlasništva). Međutim, veza između Coco i Pierrea brzo se narušila. Naime, Coco im je zamjerala manji udio i borila se za više. Kako je prodaja porasla, a Chanel br. 5 postao Cocoina najprodavanija kreacija, a ona je počela negodovati zbog njihovog dogovora. Vjerujući da Pierre iskorištava njezin kreativni talent za vlastiti profit, Coco je unajmila odvjetnika i pokušala ponovno pregovarati o uvjetima. To joj nije pošlo za rukom, a Pierre je zadržao većinsko vlasništvo. Do 1928. godine, prema biografiji Axela Madsena, Wertheimerovi su imali zaposlenog odvjetnika koji je radio isključivo na slučaju Coco Chanel.

Godine 1941., na početku Drugog svjetskog rata, Coco je pokušala ponovno, piše The Vintage bar. Kad su Wertheimerovi, koji su Židovi, bili prisiljeni pobjeći u Sjedinjene Američke Države kako bi pobjegli od nacističkog režima, vidjela je svoju priliku. Pozivajući se na nove okupacijske propise, koji su odredili da se sva poduzeća u vlasništvu Židova prebace u francusko-arijevske ruke, Coco je napisala pismo Nacističkoj stranci u pokušaju da konačno preuzme kontrolu nad Parfums Chanel. Tvrdila je: 'Chanel je još uvijek vlasništvo Židova... i vlasnici su ga zakonski 'napustili'. Imam neosporno pravo prvenstva. Dobit koju sam ostvarila od svojih kreacija od osnutka ovog posla... je nesrazmjerna.' (Iz članka The Fashion Law). No, Coco ni ovog puta nije uspjelo. Naime, nije znala da je Pierre već uspostavio opunomoćenika, arijevskog obiteljskog prijatelja po imenu Félix Amiot, da vodi posao u njegovoj odsutnosti. I, do kraja rata, Coco je i sama bila prisiljena na egzil. Optužena da je simpatizer nacista, zatvorila je Chanel i preselila se u Švicarsku. Wertheimerovi su 1954. godine preuzeli potpunu kontrolu nad Chanelovim modnim i mirisnim odjelima, prema Bloombergu - u zamjenu za plaćanje računa i poreza Coco Chanel do kraja njezina života, piše Fortune. Pierre je umro 1965. godine ostavljajući svog sina Jacquesa da upravlja Chanelom i ostalim poslovnim pothvatima obitelji. Tada su Alain i Gerard bili tinejdžeri, a Charles, rođen u Elianinom drugom braku s Didierom Heilbronnom, imao je 10 godina. Kad je Coco preminula šest godina kasnije, Jacques je preuzeo njezinih preostalih 10 posto, postavši jedini vlasnik Chanela. Nezainteresiran za modu, svu je svoju pozornost usmjerio na uzgoj konja i utrke, a kao rezultat toga, Chanelova prodaja i ugled su ispaštali.

Renesansa brenda i nova strateška vizija Iako su imali samo 25 i 23 godine, Alain i Gérard uvjerili su upravni odbor da im dopusti preuzimanje Chanela 1974. godine, nakon što ga je njihov otac ljubitelj trkaćih konja umalo uništio. Alain je imao malo poslovnog iskustva, ali je brzo uvidio da su potrebe nužne. Povukao je Chanelove proizvode iz drogerija kako bi se usredotočio na vrhunske distributere te je angažirao odvjetničku tvrtku svoje majke kao glavnog savjetnika, dovodeći Heilbronn stranu obitelji u okrilje Chanela. Charles im se pridružio 1987. Zajedno su oživjeli posrnulu modnu kuću – ponajviše angažiranjem Karla Lagerfelda. Posao je od tada napredovao. 'Sve što se proizvodi je traženo,' rekla je analitičarka Bloomberg Intelligencea Deborah Aitken. 'Raste dvoznamenkastim brojkama u kategorijama koje nadilaze dobne skupine i novčanike.'

Ne snižavanje i ne prodaja na društvenim mrežama, bez obzira na konkurenciju, načela su kojih se Chanel uvijek drži kako bi se odvojio od ostalih modnih brendova na tržištu, piše L'Officiel. Kuća je poznata po svom jednostavnom, ali sofisticiranom, klasičnom i modernom stilu koji kombinira proizvode inspirirane prošlošću i odvažnim identitetom brenda poput tvida s finim detaljima kao što su zavezane mašne i lančići. A u tome se očituje i načelo brenda: 'Moda može izblijediti, ali stil je vječan.' Chanel ne stvara proizvode u skladu s najnovijim trendovima, ali uvijek ima jedinstvo u stilu, duhu i kvaliteti, omogućujući kupcima da ga prepoznaju bez da vide logo. Kako bi održali vrijednost marke, Alain i Lagerfeld su se usredotočili na ekskluzivne proizvode i osmislili marketinšku strategiju drugačiju od ostalih marki, od cijene do promocije. Prvo, Chanel nikada ne snižava cijene. Dok sve druge vrhunske modne marke pokreću sezonske akcije sniženja kako bi privukle kupce, Chanel samo prilagođava cijene prema tržištu, ali ne mijenja osnovnu cijenu. Na taj način Chanel čini razliku u luksuznoj industriji. Kako bi povećao prodaju, Chanel je razvio pristupačnije linije poput proizvoda za njegu kože, šminke, naočala, pa čak i satova po nižim cijenama što mu je pomoglo da praktički kontrolira tržište.

Chanelovo uzdizanje iz pepela Koristeći svoju poslovnu oštroumnost, Alain je započeo povratak modne kuće na staru slavu širenjem segmenta konfekcije i ponovnom uspostavom tržišnog udjela kako bi predvodio sektor luksuznih parfema. Smanjivanjem broja prodavača koji prodaju Chanel br. 5 na isključivo luksuzne trgovce i povećanjem ulaganja u sektor ljepote brenda, stvorio je nestašicu koja je oživjela interes potrošača i poboljšala prodaju. Također je prepoznao prednost korištenja preporuka slavnih osoba poput Marilyn Monroe i Audrey Tautou za poboljšanje privlačnosti mirisa. Ali možda Alainova najvažnija i najprofitabilnija promjena bilo je nagovaranje njemačkog dizajnera Karla Lagerfelda da postane kreativni direktor. U vrijeme kada se Lagerfeld pridružio Chanelu, rekao je: 'Kada sam se pridružio Chanelu, bila je to 'uspavana ljepotica u šumi'. Nije čak bila ni lijepa, tako da je moj posao bio oživjeti mrtvu ženu.' Alain, kojeg su nazivali 'marketinškim genijem', znao je iskoristiti Lagerfeldove kreacije za stvaranje imidža visoke mode, popularizirajući brend Chanel ne samo u elitnim krugovima nego i u ostatku svijeta. Chanelov dugačak popis slavnih klijenata uključuje Kristen Stewart, Nicole Kidman, Gisele Bündchen, Lily-Rose Depp, Cindy Bruna, Romy Schonberger, Rianne van Rompaey, Sigrid Agren, Whitney Peak i druge. Kombinacija slavnih i ekskluzivnog luksuza učinila je Chanel gigantom u modnoj industriji s bezbrojnim trgovinama i buticima diljem svijeta.

Drugo, Chanel ne posluje puno na društvenim mrežama. Posljednjih godina tvrtka je potrošila više od milijardu eura šireći se u drugim zemljama i ulažući novac u online reklamne kampanje. Međutim, Chanel ne vidi online poslovanje kao kanal prodaje, posebno za vrhunske modne proizvode, nakit, dodatke, kozmetiku ili satove. Prema Alainu, Chanel želi minimizirati fenomen krivotvorina i lažnih proizvoda i zaštititi vrijednost brenda. Umjesto toga, profili na Facebooku, Instagramu i X-u koriste se samo za pružanje najnovijih informacija, obavještavanju o modnim događajima ili novolansiranih kolekcija u cilju povećanja svijesti o robnoj marki. Zatim će kupci doći izravno u trgovinu po savjet, gdje je Chanel pažljivo uložio u izvježban tim kako bi kupcima pružio najbolje iskustvo. Od 2023. Chanel je jedan od vodećih luksuznih modnih brendova u svijetu s vrijednošću brenda od 19,4 milijarde dolara. Trenutačno braća Wertheimer nisu samo suvlasnici Chanela, već i niza poznatih vinograda diljem Europe, poput vinograda u Bordeauxu, dolini Napa i Domaine de l'Île koji se nalazi na otoku Porquerolles u blizini najjužnijeg vrha Côte d'Azur, Francuska, piše L'Officiel. Godine 1996., kada im je otac umro, Alain i Gérard službeno su proglašeni suvlasnicima Chanela, što ih je stavilo na listu najbogatijih u Francuskoj i svijetu (njihova zajednička neto vrijednost iznosi oko 49,2 milijarde dolara, kako piše International Business Times).

Chanel Haute Couture jesen/zima 2025.







Chanel Haute Couture jesen/zima 2025.

Bogatstvo moćne braće Iako većina bogatstva braće Wertheimer potječe iz njihovog udjela u Chanelu, oni također posjeduju imovinu uključujući francusko-američki posao s trkaćim konjima, vinograde u Francuskoj i kalifornijskoj dolini Napa te udjele u kozmetičkom brendu Ulta Beauty i Olaplexu, brendu za njegu kose, piše Fortune. Prije dvije godine Chanel je ostvario prihod od 17,2 milijarde dolara – 17 posto više nego godinu dana ranije - nakon što je prodaja francuske modne kuće dosegla rekordnu razinu. Zbog rasta prodaje Chanelova operativna dobit u 2022. skočila je za 6 posto dosegnuvši više od 5,8 milijardi dolara. Međutim, kako privatna tvrtka izvještava o svojim financijama samo jednom godišnje, nije jasno je li prodaja nastavila uzlaznom putanjom ove godine. Dok su proizvođači luksuzne robe uživali u porastu potražnje nakon pandemije, počeli su se pojavljivati znakovi da trend možda jenjava. Neki od Chanelovih glavnih rivala, poput LVMH-a i Keringa, posljednjih su mjeseci vidjeli puno nestabilniji put do oporavka od pandemije. Kada je Chanel u svibnju 2023. objavio svoje financijske rezultate za cijelu godinu, novopečena izvršna direktorica Leena Nair rekla je da Chanel želi ostati 'svjetionik inspiracije sljedećih 100 godina' i da tvrtka aktivno radi na strategiji da 'ostane predvodnikom u modnoj industriji'.

Vino, konji i umjetnine Braća su intenzivno uključena u konjske utrke, a to je duboko ukorijenjeno u tradiciju njihove obitelji. Njihov djed, Pierre, uzgajao je i natjecao se s punokrvnim konjima - zapravo, na utrkama su se Coco Chanel i Pierre prvi put sreli. Prema The New York Timesu, braća su naslijedila Wertheimer et Frère, obiteljski posao s utrkama i uzgojem konja. Danas Gérard Wertheimer nadzire obiteljsko stado konja. Godine 1995. procijenjeno je da je obitelj posjedovala blizu 200 konja u svojoj ergeli u Normandiji u Francuskoj i konjušnicama u Chantillyju, te u Kaliforniji i Kentuckyju u SAD-u. Wertheimer konji su četiri puta osvojili Kup uzgajivača u SAD-u. Godine 2015. njihov je konj Solow osvojio Queen Elizabeth II Stakes, konjički utrku nazvanu u čast kraljice Elizabete, a koja slovi za jednu od najvrjednijih u svijetu. Trofej im je uručila sama kraljica, piše Business Insider. Godine 1994. braća su kupila vinariju Bordeaux Château Rauzan-Ségla. Prema The Wall Street Journalu, Chanel je iste godine kupio vinariju St. Supery u dolini Napa u Kaliforniji, a time su braća učvrstila svoj status u vinskoj industriji. Također 2015. godine, braća su završila obnovu Château Canon, izvan Saint-Émiliona u Bordeauxu. Obitelj Wertheimer i njihovi gosti često se mogu vidjeti kako ljeti uživaju u zamku i na imanju koje ga okružuje. Alain Wertheimer posjeduje seosku kuću u Connecticutu i 'veliki stan na Petoj aveniji', kako navodi The New York Timesu, dok Gérard živi u vili na osami u regiji Vandœuvres u Ženevi, u Švicarskoj. Obitelj Wertheimer također uživa u lovu na divljač u svom dvorcu u francuskoj dolini Loire i skijanju te posjeduju planinsku kuću u švicarskim Alpama. U 2002. braća su posjedovala osam domova diljem svijeta. A ne iznenađuje i podatak da takve spektakularne kuće također sadrže neke prilično impresivne umjetnine. Prema pisanju New York Timesa, umjetnička kolekcija Wertheimerovih uključuje djela Picassa i Matissea, ali oni ne posuđuju nijedno umjetničko djelo i ne dopuštaju da ih se fotografira.