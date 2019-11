Odvažite se sa mnom na put kroz koji ćete upoznati moć svog tijela. Kada razumijete kako tijelo funkcionira lako ga je trenirati prema cilju koji želite

Donosimo interviju s Jelenom, učiteljicom pokreta koja je kroz nekoliko pitanja odgovorila na pitanja o Vježbaonici i pravilnom načinu vježbanja

Po struci sam diplomirani kineziolog koji već 14 godina radi u struci prvenstveno s rekreacijom. Doista dugo proučavam način na koji se ljudi kreću i to je jako zanimljivo. Poznate su mi sve tegobe današnjeg modernog čovjeka i kroz svoj rad uz pomoć znanstvene discipline biomehanike, istražujem kako na najbolji način vratiti čovjeka pokretu. Boljka današnjice je da smo se potpuno odvojili od tijela i uma, a time i od pokreta koji nam je urođen. Pokretom nastajemo, pokretom dolazimo na ovaj svijet i sve svoje prve doživljaje svijeta imamo kroz pokret. To nije slučajno. Cijeli život je niz malih pokreta, a jedan dobar pokret može učiniti razliku.

Ljudi misle da će filozofijom „brže-više-jače“ postići bolje rezultate, no to nije istina. Pravi trener koji razumije pokret će vas u dvostruko kraće vrijeme dovesti do željenih rezultata, bez neželjenih posljedica.

Kada nedostaje edukacije, stvara se preduvjet za ozljedu. Možda niste ni svjesni koliko malih sitnih ozljeda tkiva odnosno mikrotrauma stvarate svom tijelu radeći u poziciji u kojoj ne možete podnijeti opterećenje. Mislite da možete, vježbate, no radite pokret neispravno, a dugoročno ste na korak od umora, loma, spazma, uklještenja, uganuća ili još gore – trajne ozljede. To se sve može izbjeći pravilnim vježbanjem uz nadzor stručnog trenera.

5. Vi ste i mama 2,5 godišnje djevojčice, a nju već sada uključujete u svoje treninge. Koliko je važno djecu od malih nogu uključivati u takve aktivnosti i kako to balansirati?

Mojoj je djevojčici sasvim normalno da vježba i da ide na vježbanje u vrtiću jer mama i tata vježbaju u Vježbaonici. Djeca su naša kopija, ako se vi krećete i vježbate i zdravi ste, i oni će to usvojiti. Takva, zdrava i aktivna djeca stvaraju temelje zdravog pojedinca, a onda i društva u cijelosti.

Nažalost, djeca danas nemaju prilike za rekreaciju, usmjerava ih se u različite sportove, a da im istodobno nedostaju osnovne motoričke sposobnosti. Bilo bi idealno kad bi treneri to razvijali, ali se često to ne događa. Usto, malo je prilika za čistu rekreaciju, najčešća opcija su svakodnevni treninzi, mnogima to postaje muka i time se ubija želja djece za kretanjem. To nikako nije dobro jer im je kretanje nužno za stvaranje sinapsi u mozgu, razvoj pokretljivosti oka, one stvari o kojima i ne razmišljamo, a strašno su bitne. U Vježbaonici imaju pristup kroz igru, od “gumi-gumi” do igara s loptom i ostalih aktivnosti bitnih za razvoj motorike.

6. Jako puno radite na edukaciji trudnica s temom kako ostati zdrava i aktivna u trudnoći. Mnoge žene misle kako je trudnoća prepreka za održavanje forme i vitalnosti, no opet, mnoge trudne vježbačice to opovrgavaju. Podijelite s nama svoja iskustva s tih radionica.

Evo, baš sam nedavno ponovo dobila poruku od jedne trudnice kako joj je trudnoća bila laka i bezbolna, a trbušni zid ostao skoro kao da nije ni rodila. Redovito je vježbala kod nas, poznati smo po svojim treninzima za trudnice. Ovakvih je primjera sve više jer razumijemo tijelo i kako ga voditi kroz različita životna razdoblja. Trudnoća jest prirodno stanje tijela i žene su stvorene za taj divan čin. Dobrom pripremom i usmjerenim radom na tijelu koje njeguje i podržava vas, možete osnažiti mišiće trupa stvarajući snažan korzet mišićja. Kroz vježbe za pokretljivost i labavljenje zdjeličnih mišića stvoriti uvjete za lakši porod i brži oporavak te smanjene probleme s inkontinencijom. Izdržljiviji ste, spremniji za sve izazove majčinstva i oporavak je znatno brži.

7. Planovi za razvoj Vježbaonice? Koje novosti mislite ponuditi svojim novim i starim Vježbačima?

U pripremi su dva nova tipa treninga. Jedan koji spaja prirodan pokret i svladavanje prepreka, a drugi koji donosi našu formu joge - Joga za Zapadnjake. Svakako će tu biti i novih rekvizita. Donosimo i brojne radionice kao ona za zdrava stopala na Vikendu otvorenih vrata Vježbaonice koji će se dogoditi 23.11. Pripremamo i stručne edukacije za trenere. Želja mi je proširiti filozofiju Vježbaonice i na druge gradove, umrežavati se s kolegama istomišljenicima, želim da ljudi shvate koliko je pravilno vježbanje važno te zapravo koliko zadovoljstvo može biti.