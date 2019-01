Očitala modnu lekciju: Skromna kraljica prošetala u Zarinom sakou od 300 kuna

View this post on Instagram

#new 🔷 Doña Letizia ha acudido a la Reunión con la Federación de Ayuda a la Drogadicción y ha vestido así de guapa! Si querés saber todos los detalles, podéis verlos en el enlace de mi perfil. . . . . #reina #reinaletizia #fad #letizia #letiziaortiz #royal #royalook #royalstyle #queen #queenletizia #queenofspain #españa #spain #outfitoftheday