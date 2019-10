Novi BMW serije 1 stigao u sve Tomić & Co. poslovnice

Otkrijte treću generaciju BMW-a serije 1, najuzbudljivijeg modela u 2019., sada u Tomić & Co. poslovnicama dostupnog već od 1.999 kuna mjesečno

THE 1, treće izdanje BMW-a serije 1 - najuzbudljivijeg modela unutar svoje klase - sada dostupnog diljem zemlje, najavljuje početak nove ere i na regionalnom tržištu. Premijerno predstavljen u Zadru, na otvorenju drugog najvećeg prodajno - servisnog centra tvrtke Tomić & Co., prvi je BMW serije 1 s tehnologijom pogona na prednje kotače. Rezultat je revolucionarna vozna dinamika s daleko prostranijom unutrašnjosti čime je nova serija 1 svoju agilnost podigla na višu razinu. Oštrinom bez presedana, kod automobila s pogonom na prednje kotače, THE 1 postavlja nove standarde unutar premium kompakt klase.

'Potpuno novi BMW serije 1 je mladenački, moderan i urban. Kompaktni omjeri, fluidna linija krova i zapanjujuće, dinamične linije na prvi pogled obećavaju agilnost i zadovoljstvo u vožnji. Unutrašnjost je moderna i precizno strukturirana, a putnicima se nudi više prostora nego ikada prije', izjavio je Domagoj Đukec, voditelj BMW-ovog odjela za dizajn.