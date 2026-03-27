Njezino 'novo' lice je glavna tema: Nakon faceliftinga zablistala u hit haljini iz 90-ih

Denise Richards se vratila na crveni tepih serije 'The Bold and the Beautiful', otkrivajući promijenjeni izgled nakon nedavnog zatezanja lica
Na prvom javnom pojavljivanje od estetskog zahvata glumica Denise Richards privukla je posebnu pozornost.
Osvježeni izgled lica prezentirala je uz izdanje u znaku lila haljine slip kroja brenda LoveShackFancy, obogaćene cirkonima i trendovskim detaljem čipke u kontrastnoj boji.
Svojom pojavom Denise je uveličala događanje posvećeno američkoj TV sapunici 'The Bold and the Beautiful'.
Nakon faceliftinga koji je izazvao brojne spekulacije, Richards je otvoreno komentirala promjene u intervjuu za magazin Allure. 'Očekivane promjene su neizbježne, ali sam sretna s rezultatom', rekla je istaknuvši da je željela što prirodniji izgled.
Iako su vidljivi rezultati očito značajni, neočekivana promjena je ono na što se stalno vraća.
'Obožavam svoju kožu nakon faceliftinga. Ne znam što je napravio, ali promijenio je teksturu moje kože, što nisam očekivala', rekla je.
Oporavak se također pokazao mnogo manje zastrašujućim nego što je očekivala.
Facelifing se doimao potpuno drugačije
Richards je godinama otvoreno govorila o svojoj povijesti kozmetičkih zahvata. Razgovarala je o ugradnji silikona u 19. godini i kasnijim kozmetičkim intervencijama.
Unatoč tom iskustvu, rekla je da se facelifting doimao potpuno drugačije.
'Budući da sam u javnosti od dvadesetih godina, ljudi znaju kako izgledam, a facelifting nije nešto što bih mogla sakriti', rekla je, opisujući odluku kao 'zastrašujuću'.