Njezino 'novo' lice je glavna tema: Nakon faceliftinga zablistala u hit haljini iz 90-ih

I. B.

27.03.2026 u 18:19

Denise Richards Izvor: Profimedia / Autor: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia
Denise Richards se vratila na crveni tepih serije 'The Bold and the Beautiful', otkrivajući promijenjeni izgled nakon nedavnog zatezanja lica

Na prvom javnom pojavljivanje od estetskog zahvata glumica Denise Richards privukla je posebnu pozornost.

Osvježeni izgled lica prezentirala je uz izdanje u znaku lila haljine slip kroja brenda LoveShackFancy, obogaćene cirkonima i trendovskim detaljem čipke u kontrastnoj boji.

vezane vijesti

Svojom pojavom Denise je uveličala događanje posvećeno američkoj TV sapunici 'The Bold and the Beautiful'.

Nakon faceliftinga koji je izazvao brojne spekulacije, Richards je otvoreno komentirala promjene u intervjuu za magazin Allure. 'Očekivane promjene su neizbježne, ali sam sretna s rezultatom', rekla je istaknuvši da je željela što prirodniji izgled.

Denise Richards Izvor: Profimedia / Autor: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Iako su vidljivi rezultati očito značajni, neočekivana promjena je ono na što se stalno vraća.

'Obožavam svoju kožu nakon faceliftinga. Ne znam što je napravio, ali promijenio je teksturu moje kože, što nisam očekivala', rekla je.

Oporavak se također pokazao mnogo manje zastrašujućim nego što je očekivala.

Facelifing se doimao potpuno drugačije

Richards je godinama otvoreno govorila o svojoj povijesti kozmetičkih zahvata. Razgovarala je o ugradnji silikona u 19. godini i kasnijim kozmetičkim intervencijama.

Unatoč tom iskustvu, rekla je da se facelifting doimao potpuno drugačije.

'Budući da sam u javnosti od dvadesetih godina, ljudi znaju kako izgledam, a facelifting nije nešto što bih mogla sakriti', rekla je, opisujući odluku kao 'zastrašujuću'.

vezane vijesti

preporučujemo

Barrel traperice su apsolutni hit, ali malo kome dobro stoje: Evo kako ih nositi
Ovim horoskopskim znakovima nakon 27. ožujka sve napokon počinje dolaziti na svoje
'Najljepša': Modna kombinacija Jelene Rozge u Americi nikoga nije ostavila ravnodušnim

