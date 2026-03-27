Njezino 'novo' lice je glavna tema: Nakon faceliftinga zablistala u hit haljini iz 90-ih

Osvježeni izgled lica prezentirala je uz izdanje u znaku lila haljine slip kroja brenda LoveShackFancy , obogaćene cirkonima i trendovskim detaljem čipke u kontrastnoj boji.

Na prvom javnom pojavljivanje od estetskog zahvata glumica Denise Richards privukla je posebnu pozornost.

Nakon faceliftinga koji je izazvao brojne spekulacije, Richards je otvoreno komentirala promjene u intervjuu za magazin Allure . 'Očekivane promjene su neizbježne, ali sam sretna s rezultatom', rekla je istaknuvši da je željela što prirodniji izgled.

Iako su vidljivi rezultati očito značajni, neočekivana promjena je ono na što se stalno vraća.

'Obožavam svoju kožu nakon faceliftinga. Ne znam što je napravio, ali promijenio je teksturu moje kože, što nisam očekivala', rekla je.

Oporavak se također pokazao mnogo manje zastrašujućim nego što je očekivala.