Njega kose ljeti: Zbog grešaka koje radimo na plaži ispaštat ćemo na jesen

Vratiti se s ljetovanja s lijepom i zdravom kosom bez ispucalih ili suhih vrhova moguće je ako se pridržavate određenih beauty navika

Iako se nekad tvrdilo da je mokra kosa u najslabijem stanju i da je ne treba četkati ili češljati, već samo proći prstima kroz nju, to ne stoji jer se ona mora (i treba) raspetljati nakon svakog kupanja. To morate napraviti pažljivo i nježno kvalitetnom četkom s dugim i fleksibilnim vlaknima. I koristite je pravilnom tehnikom. Prvo morate razmrsiti sve moguće čvorove na vrhovima kose, zatim prijeći na sredinu i završiti na korijenu.

Da bi ovo raspetljavanje bilo pravilno izvedeno, potrebno je koristiti odgovarajući njegujući proizvod za kosu. To može biti sprej za raščešljavanje bez ispiranja koji ima i zaštitu od sunca. Potrebno ga je nanositi nakon svakog kupanja s jednakom predanošću s kojom se krema za sunčanje nanosi na kožu. Nikako nemojte preskakati ovaj korak.

Ne ispirete kosu nakon svakog kupanja (osobito u bazenu)

Ako ste na osamljenoj plaži, nije uvijek moguće isprati kosu nakon svakog kupanja (no znajte da je i morska sol može oštetiti), no na bazenima je to ipak lakše izvedivo. U slučaju obojene, izbijeljene ili kose s pramenovima vrlo ju je važno isprati nakon svakog izlaska iz vode. Bitno je potpuno eliminirati ostatke klora jer je oni mogu učiniti zelenkastom, a boja će izgubiti svoj sjaj, upozoravaju frizeri.

Oprez: osobe s vrlo svijetlom kosom, osobito izbijeljenom, trebaju koristiti pročišćavajuće šampone i tretmane za detoksikaciju koji pomažu eliminirati toksine iz vlasi.