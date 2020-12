Nives Celzijus, Indira Levak i Maja Šuput kao da su se dogovorile oko stajlinga. Ili možda ipak jesu?

Velika polufinalna večer showa 'Tvoje lice zvuči poznato' posvećena je blagdanskoj sezoni. Dok su natjecatelji showa žiri oduševljavali svojim nastupima u božićnom ruhu, ženski dio žirija na čelu s pjevačicom Majom Šuput u ulozi voditeljice privlačio je pažnju gledatelja ispred malih ekrana. Malo tko nije zapazio da su se Nives Celzijus, Indira Levak i Maja Šuput odjenule u crveno od glave do pete

Jesu li se Nives, Indira i Maja dogovorile oko stajlinga? Prva je to pomisao koja nam pada na pamet nakon večerašnje 15. epizode showa 'Tvoje lice zvuči poznato' .

Cijela emisija protekla je u duhu blagdana pa su se tako gledatelji imali prilike uživati u omiljenim božićnim hitovima domaćih i stranih izvođača u izvedbama natjecatelja, no jednako zanimanje svojim su odjevnim kombinacijama privukle članice žirija - Nives Celzijus i Indira Levak , kao i njihova kolegica u ulozi voditeljice, Maja Šuput .

Pjevačice su na pozornici studija Nove TV zablistale u crvenom od glave do pete. Suvišno je pojašnjavati zašto su Nives, Indira i Maja odabrale blagdansku crvenu, no nameće se pitanje jesu li se to pjevačice dogovorile oko odabira stajlinga.