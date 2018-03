Nikolina Pišek ima ormar iz snova: Modni komadi koji izazivaju zavist

Da se lijepa voditeljica i majka dviju djevojčica voli poigravati s modom vidljivo je svaki put kad se pojavi u javnosti. Nikolina Pišek Ristović znalački bira komade, a u maniri najvećih svjetskih modnih ikona vješto spaja naoko nespojive komade, ali i krpice iz street style dućana sa skupim dizajnerskim komadima

Nedugo nakon toga pojavila se na reviji domaćeg modnog brenda I-Gle, gdje je opet pozornost plijenila svojim stajlingom. Ovoga puta odabrala je sako i hlače širih nogavica od crnog baršuna i zaslužila same pohvale na račun svog outfita.

No pravu je modnu poslasticu priredila na reviji Ivice Skoke na upravo završenom Bipa fashion.hr-u pojavivši se u crvenim čizmama brenda Topshop, Spanx haljini u nude nijansi, koja je zapravo donje rublje, s Valentino torbicom u ruci, a outfitom je dominirao senzacionalan kaput japanskog brenda Sacai iza kojeg stoji dizajnerica Chitose Abe koja je zanat pekla kod proslavljenih sunarodnjaka, Rei Kawakubo u Comme des Garçonsu i u dizajnerskom timu Junya Watanabea.

Nedavno je Nikolina pozirala na svom profilu na Instagramu u bijelom Zarinim kardiganu inspiriranim Guccijevim hit komadom i dioptrijskim naočalama s potpisom Borisa Banovića, pritom bez srama priznavši da ima dioptriju minus 7.5, napisavši da su to 'ozbiljne pepeljare'.

Priznaje da ne kupuje namjenski već samo kada joj se nešto svidi, a ne krije da su joj cipele najveći fetiš.

'Kada vidim cipele koje mi se dopadnu, najčešće je to ljubav na prvi pogled i svašta sam u stanju učiniti da dođem do željenog para cipela. Na cipele znam biti potpuno neimuna i imam neke komade za koje mislim da će komotno moći naslijediti moja kćer i to bez stida', rekla je Nikolina za tportal.