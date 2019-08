Nikad ne razočara: Pokazala senzacionalnu haljinu, ali i novu boju kose za kojom će poludjeti brinete

Zvijezda hit serije 'To smo mi', Mandy Moore poznata je po ležernom, nepretencioznom stilu. Na NBC-evoj večeri koja je okupila nominirane za ovogodišnju dodjelu televizijskih nagrada Emmy, lijepa glumica zablistala je u senzacionalnoj haljini asimetričnoga kroja, ali i pokazala novu nijansu kose kojom će narednih mjeseci brinete biti zaluđene

Američka glumica i pjevačica Mandy Moore, slavu je stekla ulogama u tinejdžerskim filmovima, a okušala se i u glazbenoj karijeri. Iza sebe ima propali brak s glazbenikom Ryanom Adamsom, tijekom kojeg je karijeru stavila na čekanje, no s ulogom u hit seriji 'To smo mi' (This Is Us) sve se promijenilo. Serija je postigla ogroman uspjeh, a Mandy Moore proživljava najuspješnije razdoblje, ne samo na poslovnom planu već i privatno.

Lijepa brineta uplovila je lani u bračnu luku s glazbenikom Taylorom Goldsmithom, a najavljuje i povratak u glazbene vode. Trenutačno promovira novu, četvrtu po redu sezonu svoje uspješne serije, a ove je godine nominirana i za prestižnu TV nagradu Emmy, i to u kategorije glavne glumice u dramskim serijama.