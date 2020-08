Nevjerojatna priča o haljini koju se usudila nositi samo ona: Prošlo je 26 godina od crvenog tepiha kojim je prošetala Elizabeth Hurley

Bila je to 1994. godina kada su žene diljem svijeta gubile glavu za britanskim glumcem Hughom Grantom. No, u tom trenutku on je bio opčinjen samo svojom djevojkom, glumicom u usponu Elizabeth Hurley, koju je poveo na premijeru svog filma 'Četiri vjenčanja i sprovod'. Niti jedan slavni dizajner nije nepoznatoj glumici želio ustupiti svoju kreaciju, osim pokojnog Giannija Versacea koji se sjetio da u svom ateljeu ima još jednu haljinu dostojnu crvenog tepiha

Zahvaljujući crnoj haljini s potpisom Versacea, prepunom predimenzioniranih zlatnih ziherica, Elizabeth Hurley postala je zvijezda doslovce preko noći. Sve su oči, ali i fotoaparati, te večeri, na premijeri filma 'Četiri vjenčanja i sprovod' bila usmjerena prema njoj, a kako i ne bi kada je u haljini koja je gotovo sve otkrila, a opet ništa nije otkrila, glumica izgledala senzacionalno. U drugi je plan pao i njezin tadašnji dečko, britanski zavodnik Hugh Grant, zahvaljujući kojem je do tada jedino i bila poznata. Naime, početkom 90-ih Elizabeth Hurley je bila još sasvim nepoznato ime u glumačkom svijetu, i njoj je, za razliku od već dobro znanih glumica, pojavljivanje na crvenom tepihu bilo nešto čemu i nije vična.

Već je tada dobro znala da slavni modni dizajneri glumicama posuđuju haljine za crvene tepihe i premijere, no, u njezinu slučaju, nepoznatoj glumici nitko nije želio ustupiti svoju kreaciju. 'Sve je bilo spremno za tu veliku premijeru i netko nam je rekao kako možemo posuditi stvari od najboljih dizajnera', otkrio je Hugh Grant u BBC-jevom dokumentarcu posvećenom upravo slavnom glumcu. 'Jadna Elizabeth nazvala je neke od njih i tražila posudbu, a oni su je svi odbili s pitanjem 'Tko si ti?', 'Ne, nećemo ti posuditi ništa'. Versace je jedini pristao na posudbu te je poslao samo jednu haljinu. Bila je to ta sa sigurnosnim iglama. Obukla ju je, stala pred mene, a ja sam iznenađeno podigao obrve kada sam je ugledao i krenuli smo na premijeru.'

Kada je stigla na crveni tepih nitko nije ostao ravnodušan i samo se o njoj cijele večeri pričao. Inače, upravo tu poprilično riskantnu haljinu, izrađenu od crne svile i likre, koja jednim krivim pokretom može otkriti apsolutno sve, nosila je na modnoj reviji Versacea, u kolekciji za proljeće/ljeto 1994, danska ljepotica Helena Christensen. Haljina je prepoznatljiva što po dubokom dekolteu, ali i 'razrezanosti', zbog čega je povezana predimenzioniranim zlatnim sigurnosnim iglama ili zihericama koje na sebi imaju glavu Meduze, a za kreaciju je Gianni Versace inspiraciju pronašao u punk subkulturi, ali i indijskom sariju.