Neodoljivo elegantne i udobne: Najljepše bijele haljine za ljeto 2022.

Kada koža poprimi preplanuli izgled, ništa ne izgleda tako lijepo i zavodljivo kao bijela haljina. Lagane, jednostavne i neodoljivo elegantne u svakoj prilici, ljetne haljine u bijeloj boji predstavljaju itekako poželjan modni komad, a ako ste još uvijek u potrazi za onom pravom, nemoguće je pogriješiti ako odaberete ova četiri modela

U Parizu se nedavno zbio modni događaj itekako vrijedan pažnje – predstavljanje dugo očekivanih couture revija. Odabrani dizajnerski brendovi, od Chanela, Diora i Schiaparellija do Armani Privéa, pokazali su svoju haute couture odjeću, odnosno dizajne koji odgovaraju visokoj umjetnosti krojenja. Vrhunac svake revije dakako je vjenčanica te se najčešće predstavlja kao zadnji komad na modnoj pisti. Iako danas postoje vjenčanice u velikom izboru boja, haute couture modeli gotovo su uvijek u bijeloj boji - ona jednostavno predstavlja nešto posebno, lagano i sanjivo te je savršen izbor za taj poseban dan u životu.

No činjenica je da te haljine imaju paprenu cijenu i da rijetko tko ima mogućnost uložiti u couture kreacije, no to ne znači da ih se morate odreći. Nadahnute modelima iz snova s ​​modnih revija, ovo su neke od najljepših bijelih haljina za ljeto 2022. I najbolje od svega, mogu se nositi ne samo jedan, već svaki dan, a ako odaberete ova četiri modela, sigurno nećete pogriješiti.