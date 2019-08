Nemate ideja za uređenje sobe vašeg školarca? Evo nekoliko sjajnih rješenja koja ne koštaju puno

Dječja soba vrlo je važan prostor za svako dijete bez obzira koje je dobi, pa je pri uređenju iznimno bitno uvažiti zahtjeve najmlađih

Redizajn dječje sobe uoči početka školske godine na najbolji će način pripremiti vaše školarce za obveze koje ih čekaju, a kako bi se u svojoj sobi osjećali ugodno, svakako poslušajte njihove želje jer je cilj kreirati prostor koji će biti i poticajan i u kojem će rado boraviti. Naša poznata dizajnerica interijera Mirjana Mikulec, koja u listopadu otvara školu za uređenje i stiliziranje interijera s timom vrhunskih predavača, smatra kako se prilikom uređenja dječjih soba ne treba nikako štedjeti. 'Oduvijek sam za to da se u dječjim sobama općenito ne štedi jer naši mališani ondje ne samo da spavaju, već i uče, druže se s vršnjacima, igraju i razonode - to je nekoliko puta više funkcija od naših spavaćih soba u kojima se gotovo isključivo spava. Pritom one obično nisu velike, a to znači da sve spomenute funkcije treba smjestiti u deset-petnaest kvadrata. Zato uvijek predlažem namještaj po mjeri u neutralnim bojama i jednostavnih linija. Takav namještaj ne može zastarjeti ili izaći iz mode, upravo suprotno. Svojom jednostavnošću on odolijeva vremenu i trendovima, a pritom uvijek jamči prilagodljivost ukusu vašeg mališana koji za nekoliko godina neće više biti mališan i ukus, kao i interesi, potpuno će mu se promijeniti. U takvoj situaciji jednostavnije je promijeniti tapetu i pokoji detalj u sobi nego kompletan namještaj, zar ne?' kaže Mikulec.

Što se tiče trendova, dječje sobe nisu baš često na meti promjene trendova, kao što je to u dnevnim boravcima ili spavaćim sobama, ali ipak su vrlo plodno tlo za različite eksperimente i kreativna rješenja koja nisu nužno trendovski određena. 'Ono što ipak mogu izdvojiti su nježne pastelne boje kao popularan izbor u svim prostorijama, pa tako i u dječjim sobama predstavljaju pravi hit, osobito za školarce nižih razreda, a kasnije doista nema pravila i jedini trend koji trebate pratiti je ukus školarca', savjetuje Mikulec.

Ako smo ograničeni prostorom i budžetom ili pak imamo sobu u kojoj je dvoje djece, pred nama je velik izazov koji traži puno kreativnosti. 'Ovo su svakako slučajevi koji traže od nas da budemo kreativniji i odvažniji u kombiniranju ako govorimo o manjem budžetu i prostoru, a dodamo li tome dvoje školaraca od kojih svatko ima svoj ukus, ritam, potrebe i navike, stvari se kompliciraju. Ipak, ovdje nema jednog točnog odgovora – neutralna soba u sivim tonovima za neke će biti savršeno rješenje, a za druge potpuni promašaj - to ovisi od klijenta do klijenta. Upravo s time na umu i sa željom da pokažem mladim kreativcima kako s ovakvom i drugim sličnim situacijama izaći na kraj otvorila sam školu za dizajn interijera. On je puno više od kombiniranja raznih boja i materijala, a to je stvarno zahtjevno i izazovno zanimanje koje se stalno mijenja i zahtijeva našu kompletnu predanost. Polaznici moje škole svladat će računalno i ručno crtanje, principe prostornog oblikovanja, razvoj interijera kroz povijest, stilove uređenja, ali i znanja iz drugih područja, poput primjerice zaštite na radu', kaže dizajnerica interijera. Što se tiče kompromisa između želja djeteta i roditeljskih zahtjeva, ovdje, dodaje ona, roditelji gube bitku.

'Kako su djeca ipak ta koja će boraviti u ovoj sobi, a ne roditelji, morali bi svakako uvažiti njihov ukus i želje jer će samo tako njihova soba biti stvarno njihova te udobna za učenje i odmor. To ne znači da roditelji nemaju pravo glasa, ali dječji glas ovdje bi, koliko god to možemo dozvoliti, trebao imati prednost. U svakom slučaju, važno je komunicirati s djetetom jer roditeljski ukus ovdje je ipak sporedan. Naravno, to ne znači da roditelji nemaju pravo odlučivanja u izboru. Bitno je da su oni glas razuma koji će voditi brigu o funkcionalnosti, budžetu i tome da soba zbilja ima sve ono što joj je potrebno. Zapravo, u ovom slučaju roditelji su dizajneri interijera koji usmjeravaju svog malog klijenta', mišljenja je dizajnerica interijera.