LJUBAV PREMA UMJETNOSTI

Neki znakovi jednostavno imaju više dara za stvaranje, a ova četiri prednjače u tome

P. H.

10.04.2026 u 16:52

Je li i vaš znak među najvećim kreativcima horoskopa?
Kad se u astrologiji govori o kreativnosti, nekoliko se znakova iznova izdvaja kao osobito povezani s umjetnošću, estetikom, maštom i izražavanjem kroz stil, glazbu, likovnost, pisanje...

Važno je pritom naglasiti da, naravno, astrologija nije znanstvena metoda za procjenu nečijeg talenta, no u astrološkim tumačenjima kreativnost se najčešće povezuje s utjecajem Venere, Neptuna i Sunca, a kao najveći umjetnici u astrologiji najčešće se spominju Lav, Ribe, Vaga, Bik i Rak.

Ribe: Umjetnici mašte i emocija

Ribe se među astrolozima vrlo često navode kao jedan od najumjetničkijih znakova Zodijaka. Razlog leži u tome što ih se povezuje s Neptunom, planetom snova, imaginacije i kreativnosti. Ribe su pod vladavinom Neptuna, nebeskog tijela koje upravlja kreativnošću i snovima, a astrolozi ističu i njihovu povezanost s intuicijom, snovima i unutarnjim svijetom.

U astrološkim tumačenjima Ribe su zato znak koji umjetnost često doživljava vrlo osobno i duboko. Njihova kreativnost ne mora nužno biti glasna ni spektakularna, ali se često opisuje kao emocionalna, intuitivna i puna simbolike. Upravo zbog te sposobnosti da ono neizrečeno pretvore u sliku, glazbu, tekst ili atmosferu, Ribe se često opisuju kao prirodni sanjari i stvaratelji.

Lav: Rođeni za pozornicu i izražavanje

Ako su Ribe znak umjetničke unutarnje vizije, Lav je u astrologiji znak izvedbe, samopouzdanog izraza i potrebe da kreativnost pokaže svijetu. Lav je povezan s petom kućom, koja se u astrologiji veže uz kreativnost, inspiraciju, zadovoljstvo i samoizražavanje. Ovaj znak je snažno vezan uz stvaralaštvo i potrebu za izražavanjem.

Zbog toga se Lav često povezuje s izvedbenim umjetnostima, glumom, plesom, glazbom i svim oblicima kreativnosti koji traže prisutnost, karizmu i osobni pečat. U astrološkom smislu Lav ne stvara samo zato da bi nešto nastalo, nego i zato da bi iza djela stajala snažna osobnost. Upravo ta kombinacija kreativnosti i potrebe za vidljivošću čini ga jednim od znakova koje astrologija najčešće stavlja uz bok umjetničkim profesijama.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: ANDREAS BECKER

Vaga: Osjećaj za ljepotu, sklad i estetiku

Vaga se u astrologiji često ne opisuje kao umjetnik u dramatičnom smislu, ali je vrlo snažno povezana s ljepotom, estetikom i osjećajem za formu. Budući da njome vlada Venera, planet povezan s umjetnošću, ljepotom i užitkom, mnogi astrološki izvori upravo Vagu vide kao znak izrazito razvijenog estetskog senzibiliteta. Venera u klasičnoj astrologiji u Vagi nalazi snažnu poveznicu s petom kućom, koja uključuje i umjetnost, ljepotu i životne užitke.

Zato se Vage često povezuju s modom, dizajnom, interijerima, fotografijom, stiliziranjem i svim područjima u kojima su presudni sklad, proporcija i vizualna profinjenost. Njihova kreativnost nije nužno sirova ili impulzivna, nego dotjerana, promišljena i usmjerena na dojam cjeline. U astrološkim interpretacijama upravo ih taj osjećaj za ravnotežu i ljepotu čini jednim od najumjetničkijih znakova.

Rak: Umjetnici atmosfere i pripovijedanja

Iako se Rak ne nalazi uvijek na samom vrhu popisa kad se govori o najvećim umjetnicima Zodijaka, astrološki ga izvori svejedno često povezuju s kreativnošću. Razlog je prije svega njegova snažna intuicija, emotivnost i sposobnost da stvara iz osjećaja, sjećanja i unutarnjeg doživljaja. Rakovi su vrlo intuitivni i kreativni te se lako povezuju s umjetnošću i pripovijedanjem. Ovaj znak često se opisuje kao emocionalan, topao i duboko usmjeren na stvaranje osjećaja sigurnosti i ugode. To je astro znak kojem se pripisuju dar za priču, osjećaj za emociju, nostalgiju i stvaranje intimnog ugođaja, zbog čega ga se može povezivati s pisanjem, filmom, glazbom, fotografijom, interijerima pa i svim oblicima umjetnosti koji počivaju na osjećaju i memoriji. Također, Rakova čežnja za prošlim, ako se kreativno usmjeri, može pretočiti u istraživanje povijesti, mita i simbolike.

Bik: Senzualnost, forma i stvaranje kroz materijalno

Bik se možda ne navodi uvijek prvi kad se govori o umjetnicima Zodijaka, ali ga dio astroloških izvora redovito uključuje u tu skupinu. To je znak koji se također može povezati s kreativnošću, a kao znak vladavinom Venere, snažno se povezuje s estetikom, osjetilima i umjetničkim područjima poput glazbe, dizajna, mode, kiparstva...

Bikova kreativnost u astrološkom smislu često je vrlo konkretna. Dok Ribe stvaraju iz dojma, a Lav iz izraza, Bik stvara iz osjećaja za teksturu, ljepotu, atmosferu i materijal. Zato ga se često povezuje s glazbom, vizualnim umjetnostima, kulinarstvom, modom i svim disciplinama u kojima je važan dodir, kvaliteta i užitak u detalju.

U svakom slučaju treba reći da umjetnost u astrologiji nije rezervirana samo za jedan znak. Astrolozi upozoravaju da kreativnost ne pripada isključivo jednom znaku. Kreativni potencijal u astrologiji često se promatra kroz natalnu kartu, osobito kroz petu kuću, ali i kroz položaje Venere, Neptuna i Sunca. Drugim riječima, netko ne mora biti rođen baš u jednom od ovih znakova da bi imao izražen umjetnički nerv. No talent, kao i uvijek, u stvarnom životu ovisi o mnogo više od horoskopskog znaka.

