Nedjeljna uzbuna: Jedan znak je pred živčanim slomom, a evo tko mora hitno u izolaciju

15.02.2026 u 00:00

Nedjelja, 15. veljače, donosi potrebu za resetiranjem prije novog tjedna. Ovnovi su fizički iscrpljeni i netolerantni prema okolini pa im se preporučuje samoća kako bi izbjegli sukobe sa susjedima, dok Djevice mentalni mir pronalaze u 'generalki' stana i organizaciji ladica.

Bikovi su mislima već u ponedjeljku i bave se kućnim budžetom, a Blizanci liječe nemir intelektualnim istraživanjem i kratkim izletima. Rakovi ljubomorno čuvaju svoju privatnost od nepozvanih gostiju, dok Strijelce hvata klaustrofobija u vlastitom domu pa mentalno bježe planirajući buduća putovanja. Vodenjaci se osjećaju neshvaćeno i osciliraju s energijom, dok Ribe bježe od buke u duhovnost i tišinu...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

