Nedjeljna uzbuna: Jedan znak je pred živčanim slomom, a evo tko mora hitno u izolaciju

Nedjelja, 15. veljače, donosi potrebu za resetiranjem prije novog tjedna. Ovnovi su fizički iscrpljeni i netolerantni prema okolini pa im se preporučuje samoća kako bi izbjegli sukobe sa susjedima, dok Djevice mentalni mir pronalaze u 'generalki' stana i organizaciji ladica.
Ovan
Nakon uzbudljivog vikenda, vaše tijelo danas traži prisilno usporavanje. Osjećate fizički umor i manjak tolerancije prema buci, pa je najbolje da odbijete pozive na kave i provedete dan u osami. Moguća je manja prepirka sa susjedom ili nepoznatom osobom u prometu zbog vaše trenutne razdražljivosti. Poslijepodne iskoristite za spavanje ili gledanje filma koji ne zahtijeva puno razmišljanja.
Bik
Umjesto odmaranja, vaš um se već prebacio na obaveze koje dolaze idući tjedan. Danas ste iznenađujuće produktivni u planiranju kućnog budžeta i sastavljanju popisa za kupovinu, što vam daje osjećaj sigurnosti. Jedan dugi telefonski razgovor s rođakom mogao bi vam otkriti zanimljivu informaciju o obiteljskoj povijesti. Uživajte u jednostavnim stvarima, poput mirisa svježe opranog rublja
Blizanci
Nedjelja budi vašu intelektualnu glad pa ćete vjerojatno "guglati" neku opskurnu temu ili se izgubiti u čitanju knjige koju ste davno započeli. Osjećate nemir ako ste zatvoreni u četiri zida, stoga je kraća vožnja biciklom ili autom idealna terapija. Partner bi vam mogao prigovoriti da ste mislima negdje drugdje; pokušajte biti prisutni u trenutku barem tijekom ručka.
Rak
Danas ste zaštitnički nastrojeni prema svojoj privatnosti i ne želite nepozvane goste na vratima. Fokusirani ste na dinamiku unutar najuže obitelji, gdje pokušavate izbalansirati želje svih ukućana oko nedjeljnog jelovnika ili aktivnosti. San koji ste usnuli pred jutro mogao bi nositi važnu poruku, nemojte ga odmah zaboraviti. Financijski, razmišljate o štednji za ljetovanje.
Lav
Društvene mreže su danas vaš prozor u svijet; više vas zanima kako su se proveli drugi nego vlastita stvarnost. Pazite da ne upadnete u zamku uspoređivanja svog života s tuđim "savršenim" slikama. Netko bi mogao komentirati vaš stav ili izgled na način koji će vam povrijediti ponos, no najbolja reakcija je ignoriranje. Večer donosi kreativni nalet – iskoristite ga.
Djevica
Kaos u fizičkom prostoru stvara vam kaos u glavi, stoga ćete nedjelju vjerojatno provesti organizirajući ormare, ladice ili "folder" s dokumentima. Taj proces čišćenja djeluje na vas terapeutski i smiruje vas prije radnog tjedna. Zdravlje je u fokusu; možda ćete odlučiti započeti s novim režimom prehrane ili pripremom zdravih obroka unaprijed. Emotivno ste suzdržani.
Vaga
Nalazite se usred moralne dileme ili intelektualne rasprave s prijateljem koja bi mogla potrajati satima. Vaš osjećaj za pravdu je pojačan i ne možete prešutjeti nešto što smatrate nepoštenim. Iako je to plemenito, pazite da ne pokvarite opuštenu atmosferu nepotrebnim teoretiziranjem. Ako kupujete odjeću online, danas biste mogli donijeti krivu odluku zbog neodlučnosti.
Škorpion
Povlačite se u svoju ljušturu i bavite se temama koje drugima mogu djelovati mračno ili previše kompleksno. Danas je sjajan dan za istraživanje, bilo da je riječ o financijskim ulaganjima ili psihologiji. Čuvate jednu tajnu koja vas pomalo opterećuje, ali još nije vrijeme da je podijelite s drugima. Strast usmjerite na hobi koji zahtijeva potpunu koncentraciju.
Strijelac
Kućna atmosfera vas guši i imate osjećaj da vas zidovi pritišću. Ako ne možete fizički otputovati, putovat ćete mentalno – planiranjem velike avanture za budućnost ili učenjem stranog jezika. Netko od mlađih članova obitelji traži vaš savjet u vezi škole ili fakulteta; vaša perspektiva bit će im od velike pomoći. Izbjegavajte tešku hranu, želudac vam je osjetljiv.
Jarac
Dok drugi ljenčare, vi radite "inventuru" svog života. Razmišljate o dugoročnim ciljevima i provjeravate jeste li na pravom putu. Ozbiljan razgovor s jednim od roditelja ili starijom osobom daje vam novu perspektivu na problem koji vas muči. Ne pokazujete emocije lako, ali danas ćete jednom malom, praktičnom gestom pokazati koliko vam je stalo do nekoga.
Vodenjak
Osjećate se pomalo neshvaćeno i kao da govorite jezikom koji okolina ne razumije. Glava vam je puna ideja za budućnost koje su ispred svog vremena, ali danas nije dan za njihovu prezentaciju. Energija vam varira – u jednom trenutku ste euforični, u drugom iscrpljeni. Najbolje ćete se osjećati ako se posvetite nečemu tehničkom ili informatičkom.
Ribe
Buka i gužva vas danas iscrpljuju više nego inače, stoga tražite duhovni mir. Meditacija, slušanje umirujuće glazbe ili šetnja uz vodu vratit će vas u ravnotežu. Imate snažnu potrebu pomoći nekom bespomoćnom, možda napuštenoj životinji ili osobi u nevolji. Vaša intuicija je nepogrešiva – ako imate loš predosjećaj u vezi nekog dogovora, otkažite ga.
Bikovi su mislima već u ponedjeljku i bave se kućnim budžetom, a Blizanci liječe nemir intelektualnim istraživanjem i kratkim izletima. Rakovi ljubomorno čuvaju svoju privatnost od nepozvanih gostiju, dok Strijelce hvata klaustrofobija u vlastitom domu pa mentalno bježe planirajući buduća putovanja. Vodenjaci se osjećaju neshvaćeno i osciliraju s energijom, dok Ribe bježe od buke u duhovnost i tišinu...
