Ne zna za pogreške: Olivia Palermo vješto spojila dva najpoželjnija komada ove sezone

Lijepa Olivia Palermo jedna je od najpoznatijih modnih influencerica čiji je stil za mnoge zaljubljenice u modu nepresušna inspiracija

Ljupka 34-godišnja brineta očarala je u neodoljivom kompletu, 'Bardot' topu golih ramena kakvi su ovoga ljeta apsolutni must have koji je spojila sa suknjom od iste tkanine, a ovaj lepršavi outfit začinila je s vrlo poželjnim modnim dodatkom, cekerom od pruća. Look bez greške upotpunila je udobnim mule natikačama od baršuna.