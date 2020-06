Najpopularnije haljine sezone viđat ćemo na svakom koraku, a ovo su najljepši modeli

Ako ove sezone planirate investirati u svega nekoliko trendi komada, onda se u vašoj košarici za kupovinu mora pronaći mjesta za takozvane torta-haljine jer ih modni stručnjaci izdvajaju kao vodeći trend sezone. Zaljubljenice u modu ne kriju naklonost prema ovim romantičnim haljinama koje pristaju svakoj figuri, a ako se i vama dopadaju, obavezno zavirite u galeriju s modelima koje smo pronašli u high street trgovinama

Svake sezone u moru bezbroj modnih komada na površinu ispliva nekoliko favorita, a takozvane tiered haljine, koje izgledom podsjećaju na tortu na kat, ovog ljeta bit će apsolutni must have. Slojevite haljine inspirirane boho stilom dugo su bile zaboravljene, no od 2020. ovaj se trend vraća u modu na velika vrata.