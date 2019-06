Najljepša žena na svijetu u uzorku koji nikad neće izaći iz mode plijenila poglede

Glumica Jennifer Garner koju je magazin People proglasio najljepšom ženom na svijetu ove godine, dobro je poznata i po svojem modnom stilu kojem se nema što prigovoriti

Lijepa 47-godišnja Amerikanka koju smo između ostalog vidjeli u filmovima poput 'Dallas Buyers Club', 'Butter', 'Elektra' ili 'Daredevil', zadivila je u jednostavnoj, ali vrlo elegantnoj haljini klasičnog kroja s puf rukavima i naborima oko vrata duljine do ispod koljena koju potpisuje proslavljena engleska modna kuća Alexander McQueen .

Zgodna brineta koja je laskavu titulu magazina People naslijedila od pop zvijezde Pink koja ju je ponijela 2018. kaže kako se nikad nije doživljavala ljepoticom.

'Izgled nikada nije igrao veliku ulogu u mojoj obitelji. Nikada se nisam niti osjećala poput neke ljepotice, to nije bio dio mog života. Ali sam se dobro osjećala u svom tijelu i bila sam zadovoljna sa sobom, u tome je stvar', rekla je Jennifer koja je nakon razvoda 10-godišnjeg braka s bivšim suprugom ostala u prijateljskim odnosima.

Inače, glumica je jedna od osnivačica tvrtke 'Once upon a Farm' koja se bavi proizvodnjom hladno-prešane dječje hrane te je ambasadorica humanitarne organizacije Save the Children.