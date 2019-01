Na Kvarneru se otvara najluksuzniji boutique hotel u Hrvatskoj

Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa investicija je vrijedna 80 milijuna kuna

Već i prije otvorenja Ikador je postao član vodeće hotelske asocijacije luksuznih hotela, The Leading Hotels of the World, čemu je zasigurno zaslužan i prvi ekskluzivni Riva Lounge u Hrvatskoj koji će se nalaziti u sklopu hotela. Četvrti je to tek Riva Lounge na svijetu, nakon onih u Monte Carlu, Veneciji i Mykonosu, što Opatiju stavlja u red najprestižnijih i najekskluzivnijih svjetskih destinacija.

Namjera investitora je stvoriti cjelogodišnju turističku destinaciju, stoga se u širokoj ponudi Ikadora ističu spa i fitness sadržaji koji zauzimaju cijeli treći kat, s kojeg se pruža impresivan pogled na opatijsku rivijeru. U Ikadoru su i vrhunski a la carte restoran kapaciteta 50 gostiju, cigar bar, grijani vanjski bazen s morskom vodom te podzemna garaža s punionicom za električne automobile.