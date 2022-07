Na fantastičnoj liniji mnogi joj zavide, no bivša prva dama Francuske otvoreno priznaje što sve radi kako bi ostala u formi

Carla Bruni s 54 godine izgleda fantastično, no u novom intervjuu nekadašnja prva dama Francuske posve iskreno otkriva kako održavanje forme nakon pedesete zahtijeva poprilično vremena i truda

'Možda imam figuru i stil, ali ulažem nebrojene puno napora da ostanem vitka: dva sata sporta dnevno, šipka, eliptični trenažer, malo pilatesa,' objašnjava supruga Nicolasa Sarkozyja, a zatim dodaje: 'Dugo sam bila nezahvalna, ravna i mršava, imala sam osjećaj da sam nevidljiva. Kasno sam postala mlada djevojka, sa 17 godina. Odjednom sam imala ženstveno tijelo i vidjela sam da me ljudi drugačije gledaju na plaži. Što sam tada osjećao? Užitak zavođenja. Ugoditi je mnogo zanimljivije nego biti lijep. Osim toga, ljepota se ne zadržava do starosti, to je užasno!'