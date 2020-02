Muče vas tamni podočnjaci? Ovih pet korektora prekrit će ih kao od šale

Ako ste i vi među onima koji ujutro imaju problema s kamufliranjem tamnih podočnjaka, znate kako je potraga za idealnim korektorom nije laka

Too Faced Born This Way

Svi koji su ga probali kažu kako se radi o jednom od najboljih korektora za tamne podočnjake. Proizvođač ga reklamira kao idealan hibrid korektora i podloge te rješava u trenu problem tamnih krugova. Ovo je svakako proizvod koji bismo voljeli vidjeti u svojem neseseru.