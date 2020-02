Ako niste zagrijani za 'ružne' tenisice, ovo su pravi modeli za vas

Iako je neko vrijeme bio naglasak na 'tatinim' glomaznim modelima tenisica, modni stručnjaci predviđaju kako će ove godine biti popularni retro modeli

Ljubiteljica klasike je i modna ikona Zendaya koja se nedavno prošetala u neodoljivim crno-bijelim 'vansicama', popularnim modelom Old skull, prepoznatljivog izgleda koji se svakako može uvrstiti na popis kultnih modela kojima se uvijek vraćamo.

Dakle, ako ste ljubitelj klasičnijih tenisica poput legendarnih 'jordanica', popularnih adidasovih modela Stan Smith ili Superstar, New Balance ili Conversica ove ćete sezone biti u trendu.

Kako su tenisice apsolutni must have među mnogim fashionisticama, nećete pogriješiti niti s klasičnim Nikeovim modelom koji obožava it djevojka Hailey Bieber. Air Force 1 omiljene su tenisice zgodne supruge Justina Biebera koja ih rado uključuje u svoje dnevne kombinacije.

Nova manekenska senzacija Adut Akech pak ne izlazi iz Nikeovog modela Melody Ehsani X Jordan 1 koji je lansiran još 1984.

Gigi Hadid pak voli reebokice, dok njena sestra Bella voli adidasov model Magmur.

Selena Gomez također ima svoj omiljeni klasični model, a to je Puma RS-X koje vrlo često nosi obzirom da je zaštitno lice ovoga brenda. Riječ je o tenisicama koje su također nastale u 80-ima te se savršeno naslanjaju na ovaj modni retro trend.