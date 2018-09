Mračna strana mode skriva strašnu istinu o svijetu glamura

Hodajući modnim pistama Pariza, New Yorka i Milana u najskupljoj odjeći koja se može kupiti, čini se kao da manekenke žive san. Ali iza tog svijeta glamura i putovanja skriva se činjenica da mnoge od njih zarađuju za 'džeparac' i da su za agencije vezane dugovima

Ta manekenka s adresom u Londonu i u velikim dugovima prema svojim agencijama u New Yorku i Parizu, pristala je za agenciju France Presse govoriti o zamci u koju su upale ona i njezine kolegice samo ako joj se u tekstu promijeni ime, strahujući da više nikad ne bi dobila posao.

'O tome je nemoguće govoriti jer u ovoj industriji ljudi žele raditi samo s 'uspješnim' djevojkama. To je najgore', otkriva 26-godišnja Clara koja se fotografirala za časopis Vogue i nosila revije za Pradu, Ricka Owensa i Comme des Garcons .

Godine zlostavljanja

Suosnivačica organizacije Jekaterina Ožiganova, manekenka s redovnim angažmanom na pariškim pistama, kaže kako je vrijeme da se stane na kraj 'godinama zlostavljanja, sumnjivih praksi i kršenja zakona o radu'.

Clara, koja se manekenstvom počela baviti još u školi, prepričava kako joj je tijekom svog prvog pariškog tjedna mode agencija na raspolaganje stavila automobil kako bi stizala na kastinge. 'Tek sam kasnije shvatila da za vozača plaćam 300 eura dnevno. Potpisala sam ugovor koji me do kraja tjedna doveo do tri tisuće eura duga', otkrila je.

'Nakon toga sam radila na njujorškom tjednu mode. Svaki model s druge strane oceana ondje stiže u dugovima jer je radna viza veoma skupa'.

'Zatim boravite u 'stanu za modele' koji vam agencija naplaćuje 50 dolara dnevno, a sobu dijelite s još tri osobe. Kad su započele audicije baš sam se bila jako razboljela i propustila veliki dio njih, pa sam završila s osam tisuća dolara duga', rekla je Clara.

'Još uvijek dugujem svojim agencijama u Parizu i New Yorku iako sam u međuvremenu obavila mnoge poslove za njih. Primjerice, bila sam dio velike revije u Parizu koja se plaćala 1100 eura, od kojih sam dobila samo 400. A niti taj novac nisam vidjela jer mi je oduzet zbog duga'.

Dodaje, međutim, kako 'njezina situacija i nije posebno loša' u usporedbi s drugim manekenkama 'koje imaju 16 godina, jedva pričaju engleski i dolaze iz siromašnih obitelji'.