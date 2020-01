Može li uže od ovoga? Kim Kardashian jedva se uvukla u pripijene kožne hlače

Reality zvijezda i vlasnica nekoliko modnih i kozmetičkih tvrtki, Kim Kardashian, svako malo podiže obrve svojim modnim odabirima. U jednom trenu uspije pogoditi i ugodno iznenaditi, a već sutradan nastavlja nizati modne promašaje. Slavna ljepotica nedavno je mnoge zbunila svojim stajlingom u koji ni sami ne znamo kako se ugurala

U društvu mlađe sestre Khloe Kardashian, proslavljena starleta i danas vlasnica multimilijunskog beauty carstva KKW Beauty, Kim Kardashian, snimljena je u losanđeleskoj četvrti Sherman Oaks tijekom snimanja njihova obiteljskog reality showa 'Keeping Up with the Kardashians'.