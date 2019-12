Modni svijet opčinjen je ovim pariškim brendom torbica

Pariški brend torbica Elleme, osvojio je modne zaljubljenice diljem svijeta, a sve zahvaljujući sjajnom dizajnu i prihvatljivoj cijeni

Među prvima je to prepoznala dizajnerica Youngwon Kim koja stoji iza mladog, ali uspješnog londonskog brenda Danse Lente, koja je već s prvom kolekcijom postigla ogroman uspjeh. Za njezinim skulpturalnim torbicama čija se cijena kreće od 1500 do 4.500 kuna, otimale su modne zaljubljenice, a njezine kreacije rasprodale su se na net-a-porteru u roku nekoliko sati.

Statement torbice zadnjih sezonu više nisu one s potpisom prestižnih modnih kući, već novih mladih dizajnera s vizijom, čiji odvažni modeli privlače poglede, ali i lajkove na društvenim mrežama. Redom su to torbice koje lakoćom podižu svaki, pa i najjednostavniji stajling. A prednost im je i to što za njih ne morate dignuti kredit. Budete li dovoljno strpljive i vješte, ulovit ćete ih na sniženjima kad ih možete kupiti i za polovicu punog iznosa.