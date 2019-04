Modni kiks: Ona je zaista prelijepa, ali to se ne bi moglo reći za njezin stajling

Zgodna Australka Margot Robbie slovi kao jedna od najljepših glumica u Hollywoodu s odličnim osjećajem za modu no mnoge je razočarao njezin odabir premijeri filma 'Dreamland' na filmskom festivalu Tribeca koji se ovih dana održava u New Yorku

Atraktivna glumica koju smo vidjeli u filmovima 'Vuk s Wallstreeta', 'Suicide Squad' i 'I, Tonya', željela je igrati na kartu seksepila, no to joj, baš i nije pošlo za rukom.

Par se upoznao 2014. na setu 'Suite Francaise' gdje je prelijepa Australka igrala Celine, a vjenčali su se dvije godine kasnije.

Ljepoticu ćemo iduće godine vidjeti i u filmu 'Birds of Prey', sequelu hit filma Suicide Squad gdje njezin lik Harley Quinn ima središnju ulogu kao i u dugoočekivanom filmu 'Once Upon A Time In Hollywood' Quentina Tarantina.