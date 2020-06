Modna inspiracija: Pet stajlinga idealnih za tople ljetne dane

Ako vam kao i nama s vremena na vrijeme nedostaje inspiracije za sklapanje stajlinga, onda će vam dobro doći ovih pet ideja koje će vam olakšati jutarnje spremanje za posao u nadolazećim ljetnim danima

Odbrojavamo dane do početka ljeta i maštamo kako ispijamo koktele na plaži, no do početka godišnjeg odmora treba izdržati na užarenom gradskom asfaltu. Ako već niste, vrijeme je da organizirate svoj ormar, bacite sve ono što niste nosili duže od dvije, tri godine i zimsku garderobu zamijenite ljetnom. Ako nemate dovoljno mjesta u ormaru, zimsku garderobu pospremite u kutije ispod kreveta, kako bi ljetna odjeća mogla doći do izražaja.