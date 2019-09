Mlada zvijezda ponosno pozirala u bikiniju: 'Ponosna sam na svoj celulit'

Pjevačica i glumica Demi Lovato ima pune ruke posla oko svog nadolazećeg albuma, ali našla je vremena i za odmor na egzotičnoj destinaciji, bajkovitom otoku Bora Bora

'Ovo je moj najveći strah. Moja fotografija u bikiniju bez ikakvih intervencija. I da, mislim da je to celulit na slici. Jednostavno sam već toliko umorna od kritiziranja mog izgleda i fotošopiranja nesavršenosti (da, ostale fotografije koja sam objavila su bile editiran - i zbilja mrzim to što sam napravila, ali to je istina) kako bih ispunila očekivanja drugih što je lijepa, ali to onda nisam ja', napisala je 27-godišnja Amerikanka uz svoju fotografiju koju je objavila na Instagramu.