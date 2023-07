Matija Vuica o modnim zamkama u koje lako upadamo i osnovama svake (dobre) kombinacije

Matija Vuica je bez sumnje jedna od naših najuspješnijih dizajnerica s karijerom koja traje nekoliko desetljeća, prepoznatljivog stilskog potpisa čiji kreacije na crvenom tepihu ne nose samo domaće već i strane zvijezde, a nikad nije zanemarila ni svoju veliku ljubav, glazbu prvo u Trotakt projektu te kasnije u bendu Gracia

Pozitivna energija ove rođene Metkovke je zarazna, a u svemu što radi i živi ima podršku dugogodišnjeg voljenog partnera Jurice Popovića. Matija koja se nikad nije povodila za trendovima i njeguje unikatan modni stil, za tportal se rado raspričala o modi, street styleu, stilu, trendovima, beauty navikama...

Kako biti dobro odjeven, ali sačuvati vlastiti stil? Kako izgaditi svoj stil? Danas rijetko koristimo izraz 'dobro odjeven(a)'. Izgubio se u moru novih, prolaznih, koji su najčešće vezani uz prebrzu izmjenu modnih trendova. Moglo se uz vrlo malo odjevnih komada 'dobro izgledati', i bez nametnutog dress codea, jer se znalo kako ispoštovati određeni događaj, bilo za odlazak u crkvu, kino, plac ili kod susjede na kavu. Pri tom nije bilo važno koliko se puta neki komad odjenuo. Dapače, kupovali su se komadi koji traju godinama. Ona poznata izreka 'nisam toliko bogat da kupujem jeftine svari', vrijedila je za mnoge. Danas nam je pak nametnuto neko sasvim drugo razmišljanje, kad je moda u pitanju i usko je vezano uz stil odijevanja i prebrzu izmjenu modnih trendova. Slušamo i čitamo, na dnevnoj bazi, što je 'in' a što 'out'. I to je zamka u koju svi lako upadnemo. No oni koji istinski vole modno odijevanje, dobro znaju da se moda kupuje, a stil živi. Nemaju svi urođeni smisao za odijevanje, a mnogima to niti nije bitna stavka, tek im je važno pristojno izgledati u svojim svakodnevnim radnim obvezama... Od malena sam naučila kako iz ničega napraviti nešto, iskombinirati, reciklirati sa nekim drugim detaljima, staviti broš, maramu, obojati cipele.... (blaženi auto lak, haha). Stil se gradi i kroz godine postaje način života. Ne biti opterećen trendovima, a biti u trendu, pitanje je osobnosti. Nositi samo ono u čemu ste svoji i da, osvježavati ormare novim krpicama ukoliko si možete priuštiti, ali ne i slijepo slijediti svaki novi modni mamac. Stil nije isto što i modni trend, možete biti jako u trendu, a bez imalo vlastitog stila. Stil zahtjeva promišljanje i ne mora ovisiti o dubini novčanika. S vremenom postane 'lakoća odijevanja'...samo ukoliko vas to sve veseli. Svakako, radije sa stilom nego u trendu.

O čemu treba voditi računa pri kupnji odjeće, npr. temeljnih komada poput kaputa, cipela, torbi… To prije svega ovisi o mogućnostima i da ne budemo žrtva odijevanja, odnosno fashion victim. Temeljne boje za početak, imajući u vidu da dobar kaput traje sezonama i pokriva sve što smo nabacali ispod. Zato je zimski period donekle zahvalan. Problem su prijelazni periodi, gdje dar kombiniranja dolazi do izražaja u pravom smislu. U proljeće i jesen se možemo najviše igrati s krpicama iz ormara. Sve što imamo od prije, dobiva novu dimenziju uz štosne cipele i fora torbicu. Današnji trendovi nude modne dodatke koji ne moraju biti skupi, a podižu svaki stajling. Osobno mislim da su torba i cipele osnova svake kombinacije pa bi valjalo radije u njih uložiti. U svakom slučaju, nešto staro - nešto novo i puno samopouzdanja... Što bi svaka žena morala imati u svojem ormaru? Pet ključnih komada po vama? Prilično je individualno što je to pet ključnih komada. Zbog svega o čemu smo do sada pričali, tih pet komada mogli bismo razmatrati sezonski. Nemoguće da bi nam bili ključni kroz cijelu godinu. Žene više ne razmišljaju na taj način. Puno su zahtjevnije od brojke pet i bez obzira na ukuse o kojima ne treba raspravljati, sve mi želimo biti lijepe, moderne, sigurne, izmamiti kompliment, zrno divljenja i u zadnje vrijeme posebno, da je sve udobno zbog čega su tenisice zavladale ulicama. S ovim zadnjim se uopće ne slažem, meni je sportska obuća za sport, šetnje u prirodi, veranje po brdima, tako da bi tenisice jedva ušle u ključnih 5 (smijeh). Stoga bih rekla da ne postoji pet ključnih komada, ali možda postoji pet ključnih kombinacija. Iako volim haljine, crno odijelo i bijela košulja, funkcionirati će u svakoj prigodi (uz štikle, naravno). Zatim npr. traperice i kožna jakna, nikad neće zastarjeti. Crna koktel haljina koja nije više 'ona' mala crna haljina od nekad, ali kakva god da jest, nećemo promašiti, bilo da je uz štikle, visoke čizmice ili sandale. Nude večernja haljina ne podliježu trendu boja, uvijek je elegantna i prihvatljiva...

Sviđa li vam se više npr. modni stil Skandinavki ili Francuskinja? Pratite li koju modnu influencericu na društvenim mrežama? Volim skandinavske dizajnere, unijeli su dašak nonšalantnog chica, ležernosti i posebno udobnosti, a da se nije izgubilo na ženstvenosti i seksipilu. Naravno, to je sve proizašlo iz njihovog načina života u dugim zimskim danima. Osobno volim Rotate, Acne Studio, Stine Goya... Cjenovno su pristupačni, odišu ležernošću i vrlo su nosivi. No ne bih se odrekla komada (kada bi mi budžet odobrio) koje nose Francuskinje, koji su daleko od modnih trendova, vrhunski dizajnirani, elegantni i bezvremenski. No zahvaljujući nekim novim poput Isabel Marant, mogu si nešto i priuštiti - na sniženju (smijeh)... Ja zapravo sve volim. Da, pratim neke influencerice, no isto tako znam da sve dobivaju za fotografiranje pa se ne zanosim tom pričom. Što mislite o online šopingu ili kupnji u second hand trgovinama? Mislim sve najbolje. Uživam kupovati iz papuča, probati i vratiti ako ne paše, a da nisam uložila nikakav napor. Kurir donese i odnese. A second hand je druga priča. Kao što je poznato, od tamo je i krenuo moj modni put, od Hrelića, Camdena i raznih 'buvljaka' svugdje po Europi. Tu već morate uložiti znatan trud, znati iskopati dobar komad, ali to je posebno veselje. Čak sam i za vrijeme boravka u Los Angelesu obišla nekoliko second hand trgovina, a nešto sam i 'ubola'. Koji novi trend ne biste nikad mogli vidjeti na sebi: oversized kaputi, cargo hlače, glomazne tenisice s haljinama, combat čizme, hudice, Barbie ružičasta boja… Mogu sve to, i imam ponešto od svega, jedino nikad ne bih tenisice i haljinu spojila, ali to sam već rekla. Hudice nosim cijelu zimu, cargo hlače obožavam, eko bunde su mi sve oversized, a i da nisu bile bi jer mi je sve veliko. Volim i ružičasto, samo u toplim danima. Sunce mami boje...

Je li u prošlosti bila izraženija modna originalnost jer se ponekad čini, kad npr. pogledamo na društvenim mrežama ili ono što se nosi na špici, kao da su svi identično odjeveni? Da, stalno to naglašavam koliko su svi izgledali originalnije jer nije nitko diktirao trendove. Svi smo stalno nešto kombinirali, izmišljali, prepravljali. Ako je i bio neki trend, trajao je godinama, pa se nije govorilo o trendu nego o modi 70-ih ili 80-ih..itd. Ispred Kavkaza i Zvečke bila je špica gdje su se mogle vidjeti najinteresantnije i najekstravagantnije cure koje se nisu libile odjenuti najhrabrije kombinacije, iako je bio dnevni izlazak. I sama sam tako izgledala, u zlatnom sakou, s velikim umetkom za kosu, jakom šminkom i, naravno, visokim petama. Nije nitko ništa ružno pričao o drugima. Tu sam i pronašla prve modele za svoje revije, zanimljive cure s ulice... Koristili smo izraze - ekstravagantna, neobična, ludo odjevena, dok danas imamo must have, trendi, in-out....što vidimo na ZG špici kao i na društvenim mrežama. Kupuju se iz izloga posloženi komadi, plagijati velikih brendova dostupni su svima, tjedno je nova roba po dućanima (koje nećemo spominjati), cijene su dostupne i za plići novčanik... I tako, neće više nitko prepraviti ili oplemeniti majčinu haljinu. Mediji se natječu tko će prvi objaviti najseksi ili najtrendi djevojku, pa smo tu gdje jesmo.