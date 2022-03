Lijepe i korisne: Ovo su jestive biljke s neodoljivim cvjetovima koje će biti ukras svakom vrtu

Ako ste se i vi tijekom globalne pandemije zaljubili u vrtlarstvo, onda će vam se svidjeti ideja da u svome vrtu posadite lijepe i korisne biljke koje su jestive

Zar nije genijalno u vlastitom dvorištu uzgojiti vrste povrća koje izgledaju vrlo dekorativno? Osim što se mogu pohvaliti predivnim cvjetovima i mirisom, to će vam zdravo povrće dobro doći i za pripremu ukusnih i nutrijentima bogatih obroka.

Grah

Osim što je vrlo hranjiva namirnica, grah ima prelijepe cvjetove koji izgledaju vrlo dekorativno i lijepo. Idealna temperature u fazi pupanja i cvatnje biljke bila bi između 20 i 25 celzijusa. Grahu u vrijeme cvatnje najviše odgovaraju temperature do 30°C, pa sve što je iznad, može uništiti cvjetove i utjecati na to da mahune zakržljaju. Zbog toga je bitno umanjiti negativan utjecaj visokih temperatura i to tako što ćete osigurati redovito zalijevanje tla.