Lijepa na mamu: Kaia Gerber u bikiniju koji joj pristaje kao saliven zapalila društvene mreže

Prelijepa Kaia Greber kojoj mnogi predviđaju blistavu karijeru u svijetu mode, na društvenim mrežama ima brojne fanove kojih je svakim danom sve više

Manekenska senzacija koja je, svi se slažu, doista pokupila najbolje gene od svojih roditelja, supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera , na Instagram je postavila selfie u zelenom bikiniju s potpisom brenda Tropic of C koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru.

Inače, Kaia je za Allure otkrila kako vrijeme u samoizolaciji provodi fokusirajući se na zdravlje, ali i svoju sreću. 'Trudim se svim snagama da budem zdrava i izvana, ali i iznutra. To svi zaboravljamo. Guramo i idemo do iznemoglosti, nemajući vremena osvrnuti se i osluhnuti svoje tijelo i slušati njegove potrebe. Zapravo sam sretna što ovo vrijeme mogu iskoristiti baš za to - da poslušam svoje tijelo - i to je sada postalo dijelom moje rutine', otkrila je tada.