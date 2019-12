Lijepa glumica vješto spojila tri najpoželjnija komada ove sezone

Američka glumica Jennifer Lawrence koja je ove godine uplovila u bračne vode, uživala je u slobodnom danu u društvu svog supruga Cookea Maroneyja

Jennifer (29) koja je često na meti modnih znalaca kojima se sviđa njezin mladenački stil, izgledala je za čistu peticu u neodoljivom teddy kaputu, modelu 'Willingstone' s potpisom glasovitog Burberryja koju je upotpunila dolčevitom do kašmira (Mandkhai) i haljinom sitnog crno-bijelog uzorka. Ovaj upečatljivi look vješto je začinila s torbicom boje konjaka sve traženijeg brenda Khaite i robusnim čizmama s potpisom The Row, popularnog brenda iza kojeg stoje blizanke Ashley i Mary-Kate Olsen.

Ovakve su robusne čizme nadahnute combat modelima veliki hit ove sezone i slavne ljepotice poput sestara Hadid ili cura iz klana Kardashian-Jenner ne mogu ih se nikako zasititi.