Lagane, a nevjerojatno tople: Ovo su tri najtrendi modela zimskih jakni

Temperature padaju i vrijeme je da se ugrijete. A ima li boljeg i stilski dotjeranijeg načina od umotavanja u meku, toplu i tako trendi zimsku jaknu? Ako imalo sumnjate, ovi modeli odmah će vas uvjeriti da zimska moda itekako može biti cool

Lagani model s nevjerojatnim efektom grijanja klasik je među zimskim jaknama i preživljava svaki trend iz sezone u sezonu. Baš na vrijeme za prijelaznu fazu između jeseni i zime, ovi modeli jakni ponovno su zavladali uličnom modom, i to u tri verzije. Od laganih prošivenih jakni do maksi varijanti, ovi modeli daleko su najpopularniji.

Čisti evergrin: Kratke jakne

Ovaj klasik među pernatim prošivenim modelima ove sezone itekako je dobrodošao u ormaru. Najizraženijeg sportskog stila od sve tri verzije, ovaj model seže do bokova te impresionira svojom udobnošću i malom težinom. Kratka puf jakna funkcionira u svim oblicima i bojama, a retro modeli, kao što su oni u kombinaciji boja The Nuptse outdoor brenda The North Face, posebno su popularni ove zimske sezone. U kombinaciji s trapericama i tenisicama, funkcionalne jakne prozivaju cool look inspiriran sve popularnijim 90-ima.