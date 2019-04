Korana Gvozdić: 'U početku naše veze, Ivan se zgražavao nad time koliko novaca sam spremna dati za cipele'

Jedan od najskladnijih poznatih parova, manekenka i voditeljica Korana Gvozdić i naš najuspješniji stand up komičar Ivan Šarić, plijenili su pažnju na reviji Aleksandre Dojčinović u Tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu. Dok je njezina jača polovica uživala u razgovoru s prijateljima koje je ondje zatekla, mi smo s Koranom popričali na temu mode

'Proteklih desetak godina je bilo trendova na koje sam rekla - 'Isuse Bože, što se događa?', ali okrznem se o nešto u svakom slučaju. Ono što mi je možda najdraže zadnjih nekoliko godina je određeni model tenisica koji odgovara i na poslovna odijela i na trenirke. To mi je trenutno must have', priznaje Korana.

'Cipele imam u enormnim količinama, zaista ih imam u prevelikim količinama. Super situacija kada sam na početku naše veze, dok smo još bili jako kratko zajedno, vidjela jedne malo skuplje cipele. Čovjek se naravno zgražavao i mislio je da nisam normalna jer sam spremna toliko novaca dati za cipele. Onda sam mu ispričala pozadinu tih cipela i bio je poprilično fasciniran. Rekao je tada – 'OK, tebi su cipele isto što i meni stripovi', ja sam rekla – 'Da, to, to, to!', ispričala je lijepa voditeljica, koja je posljednjih šest godina u vezi s komičarom Ivanom Šarićem.

Priznaje i kako povremeno ulovi samu sebe da Ivanu prešuti nove cipele, već se samo pojavi u njima.

'Suluda je stvar da mi žene kupimo svojim novcem nešto i onda to skrivamo', zaključila je Korana, koju je Ivan u kolovozu 2016. zaručio tijekom odmara na Zakintosu.